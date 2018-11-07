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      Що робити, коли дитина скреготить зубами уві сні

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      Скрегіт зубів у дітей уві сні
      Скрегіт зубів у дітей уві сні / blog.mumzworld.com/

      У більшості дітей віком до 7 років спостерігається скрегіт зубами, який найчастіше виникає вночі.

      Існує твердження, що причиною скреготу зубами є глисти, пише дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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      Та це твердження – міф. Тобто у дитини, яка скреготить зубами уві сні глисти можуть бути. Але з точно такою ймовірністю вони можуть у дитини, яка ніколи зубами не скрегоче.

      Євген Комаровський зауважує, що медична наука наразі не має чіткої та однозначної відповіді чому діти і дорослі скреготять зубами вночі.

      Медична наука наразі не має чітких причин скреготу зубів у дітей і дорослих
      Медична наука наразі не має чітких причин скреготу зубів у дітей і дорослих

      Перейматися скреготом зубів у дітей потрібно тоді, коли цей скрегіт призводить до пошкодження емалі зубів. У цій ситуації батьки повинні звернутися по допомогу до стоматолога, який має спеціальні накладки на зуби, які вберігають їх від скреготу.

      Лікар зазначає, що у періоди інтенсивного росту, коли організму необхідно велика кількість кальцію, можуть виникати епізоди підвищеної нервової збуджуваності, які пов’язані з дефіцитом кальцію. Одним з проявів такої збуджуваності може бути скрип зубами.

      Батькам необхідно проаналізувати кількість кальцію в раціоні дитини і можливо обговорити з педіатром про вживання додаткових препаратів, що містять кальцій.

      Що робити, коли дитина скреготить зубами
      Що робити, коли дитина скреготить зубами

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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