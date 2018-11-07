Що робити, коли дитина скреготить зубами уві сні

У більшості дітей віком до 7 років спостерігається скрегіт зубами, який найчастіше виникає вночі.

Існує твердження, що причиною скреготу зубами є глисти, пише дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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Та це твердження – міф. Тобто у дитини, яка скреготить зубами уві сні глисти можуть бути. Але з точно такою ймовірністю вони можуть у дитини, яка ніколи зубами не скрегоче.

Євген Комаровський зауважує, що медична наука наразі не має чіткої та однозначної відповіді чому діти і дорослі скреготять зубами вночі.



Медична наука наразі не має чітких причин скреготу зубів у дітей і дорослих

Перейматися скреготом зубів у дітей потрібно тоді, коли цей скрегіт призводить до пошкодження емалі зубів. У цій ситуації батьки повинні звернутися по допомогу до стоматолога, який має спеціальні накладки на зуби, які вберігають їх від скреготу.

Лікар зазначає, що у періоди інтенсивного росту, коли організму необхідно велика кількість кальцію, можуть виникати епізоди підвищеної нервової збуджуваності, які пов’язані з дефіцитом кальцію. Одним з проявів такої збуджуваності може бути скрип зубами.

Батькам необхідно проаналізувати кількість кальцію в раціоні дитини і можливо обговорити з педіатром про вживання додаткових препаратів, що містять кальцій.



Що робити, коли дитина скреготить зубами

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