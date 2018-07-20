Що робити, коли докучають сухі мозолі на стопах ніг

Якщо на ногах з'являються мокрі мозолі – шкіра страждає. Та якщо мозолі сухі – шкіра навчилася захищатися. Прості способи допоможуть повернути шкірі ніг м'якість і та здоровий вигляд.

Звідки беруть сухі мозолі? В організмі все йде за планом – омертвілі клітини злущуються, а їх місце займають нові, які піднімаються з нижніх шарів, передає Lifehacker.

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Але іноді бувають збої – якщо на ділянку шкіри постійно тиснути, відчувається тертя, то омертвілі клітини перестають обсипатися і починають спресовуються.

Чим довше триває тиск – тим грубішим стає цей спресований ороговілий шар. Так організм намагається захистити стопи від можливих травм.

Як позбутися сухих мозолів? Способів багато.

1. Зробіть теплу ванночку на 5-10 хвилин і обережно попрацюйте пемзою. Повторіть процедуру 2-3 рази.

2. Використовуйте зволожувальний крем чи гліцерин – тоді спресована шкіра почне відлущуватися. Краще наносити крем після ванночки.

3. Купуйте спеціальні засоби в аптеці – креми, які містять саліцилову кислоту та лактат амонію. Ці елементи руйнують зв'язок між ороговілими клітинами і змушують їх лущитись.

4. Серед народних методів поширеним є компрес з оцту чи з олії, з яким можна йти спати. Це допоможе затверділій шкірі відлущуватися. Після цього стопи будуть як у немовляти – м'якенькі і ніжні.

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