Що робити, коли на роботі хилить до сну

Сонливість на роботі в офісних працівників — доволі поширене явище. Вона заважає продуктивно працювати, та не дає сконцентруватися.

За словами медиків, денна сонливість пов’язана з ослабленням організму, браком сонячного світла, безсонням, роботою у задушливому приміщенні, ненормованим робочим днем, частим відвідуванням нічних закладів, зловживанням тонізуючими напоями та іншим, передає Ukrhealth.

Читайте також: Супрун розповіла про найабсурдніші способи лікування

Аби уникнути цього, варто стежити за харчуванням. Зокрема, їсти страви, багаті на вуглеводи (сир, кисле молоко, йогурт) та білки (м’ясо, риба, бобові) – тоді організм отримує велику кількість енергії. Не забувайте за овочі та фрукти, які забезпечать необхідними вітамінами та мінералами.

Дієтологи рекомендують особливо стежити за споживанням вітамінів групи В – вони допоможуть позбутись слабкості та стомлюваності. Їх дія посилюється у поєднанні з магнієм (риба, морепродукти, горіхи, гриби), необхідним для роботи нервової системи.

А вітамін С (є у квашеній капусті, журавлині, цитрусових, гранаті) підбадьорює і підвищує імунітет.

Також важливо вести активний спосіб життя – відвідувати спортивні заклади чи робити фізичні вправи. І стежте за кількістю випитої води – не менше 1,5–2 літрів вдень.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.