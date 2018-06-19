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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Що робити, коли пітніють долоні

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Що робити, коли пітніють долоні
Що робити, коли пітніють долоні / gregor-purschke.dе

Потовиділення під час спеки чи інтенсивних фізичних навантажень – звична річ. Але іноді піт з'являється на руках, а це може свідчити про наявність гіпергідрозу.

Гіпергідроз або надлишкова пітливість – не хвороба, а скоріш – індивідуальні особливості людини, передає Doba.

Щоденна кількість вологи, яка випаровується через шкіру, становить близько 0,5 літра. І кількість виділеного поту організм регулює нервовими імпульсами і гормональним складом крові.

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Найчастіше зустрічається гіпергідроз пахв, долонь та ступень ніг. Але у деяких людей система працює інакше – зафіксувавши у крові викид адреналіну, залози моментально розкриваються і тіло моментально покривається липким потом.

У деяких людей потові залози взагалі не вміють закриватися, тому вони завжди потіють інтенсивніше за інших.

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Медики розрізняють два види гіпергідрозу – первинний (вроджена особливість) та вторинний, поява якого обумовлена прийомом лікарських препаратів, фізіологічних станів чи захворювань (зокрема, гормональних).

Спровокувати розвиток надмірного потовиділення можуть: ожиріння, вагітність, менопауза, подагра, ревматоїдний артрит, різні пухлини, зловживання алкоголем, діабет та інше. Гіпергідроз не є небезпечним для здоров'я. Але він додає дискомфорту і навіть може стати причиною серйозних психологічних травм.

Як лікувати гіпергідроз? У випадку вторинного гіпергідрозу треба починати лікувати основне захворювання. У цьому допоможе лікар, який скорегує вам спосіб життя та підбере лікування.

Профілактика надмірного потовиділення:
- носіть легкий вільний одяг з натуральних тканин;
- частіше приймайте душ;
- завжди одягайте шкарпетки під закрите або спортивне взуття;
- намагайтеся зменшити кількість стресів;
- приберіть з харчування продукти і напої, які підсилюють потовиділення (алкоголь, гостра їжа);
- використовуйте антиперспіранти.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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