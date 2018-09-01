Що робити, коли сіпається повіка

Мимовільне сіпання повіки чи куточків губ абсолютно нешкідливе, якщо це не відбувається регулярно.

Якщо посмикування тієї чи іншої частини тіла переслідує вас постійно – варто піти до лікаря, передає Lifehacker.

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Нервовий тремор – це неконтрольоване, небажане сіпання м'язів у будь-якій частині тіла. Таке явище частіше зустрічається у дітей, ніж у дорослих.

Такі розлади бувають двох видів – моторні (посмикування кінцівок чи м'язів) та вокальні (раптовий нервовий кашель, похрюкування, прочищення горла тощо).

Звідки береться посмикування? Вчені вважають, що тіки провокують випадкові електричні імпульси у головному мозку. Але звідки вони беруться і чому повторюються, наразі невідомо.

Посмикування можуть спричинити:

- стреси;

- інфекції;

- отрута;

- травми голови;

- інсульт;

- пошкодження сірої речовини, викликані серйозними захворюваннями (пухлини, хвороби Хантінгтона, Крейтцфельдта - Якоба).

Разовий тік найчастіше пов'язаний з втомою чи перепадами температур.

А коли турбує нав'язливе часте посмикування – варто звернутись до терапевта чи невропатолога.

Як позбутися від нервового посмикування? Найчастіше, короткочасна форма не потребує лікування. Важливо знизити стрес, повноцінно харчуватися, уникати різких перепадів температур та висипатися.

Якщо це не допомагає, доводиться вдаватись до серйознішого лікування:

- поведінкова терапія допоможе краще контролювати свої емоції та управляти стресом.

- медикаментозна терапія (антидепресанти, протисудомні засоби, міорелаксанти або ін'єкції ботоксу).

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