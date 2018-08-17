Що робити, коли закачує у транспорті: дієві методи

Одні люди можуть спокійно перенести поїздку у громадському транспорті, авто чи у потязі, для тих людей, які страждають на хворобу руху (заколисування) – це справжня мука.

Це відчувається через невідповідність між інформацією, що надходить від "внутрішнього вуха" і тим, що людина бачить очима, пише Tochka.net.



Ринок фармацевтичних товарів і послуг пропонує спеціальні ліки, які допоможуть позбутися від хвороби руху. Проте якщо медичні препарати дістати проблематично, то можна скористатися цими методами.

Не рекомендують їсти перед поїздкою гострі, жирні, надто солодкі чи солені продукти, а також пити алкоголь та важкі напої.

Правильні місця

Якщо ви летите літаком, то найкраще сидіти всередині салону. На теплоході чи поромі займайте нижні каюти ближче до середини. В авто сідайте спереду, найкраще ж вести машину, оскільки водія ніколи не закачує. В автобусі обирайте місця спереду, щоб спостерігати за горизонтом.



Займіть правильні місця

Чайна заварка зеленого чаю

Її потрібно жувати, коли стає погано у транспорті. Тим більше, якщо людину закачує, то їй буде все одно, яка вона на смак, якщо їй то жарко, то холодно.

Імбир та м’ятні цукерки

Перед поїздкою приготуйте собі імбирний чай. Якщо немає можливості, то купіть в магазині імбир та поріжте його на шматочки. Жуйте імбир під час всієї поїздки. Також купіть м’ятні цукерки.

Еластичний бинт

Моряки борються з закачуванням, обмотавши еластичним бинтом зап'ястя. Цей спосіб діє тоді, коли відбуваються перепади тиску.



Спробуйте обмотати еластичним бинтом зап'ястя