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      Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів

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      Що робити під час повені: інструкція
      Що робити під час повені: інструкція / Колаж 24 каналу

      Тільки у 2018 році Індонезію землетруси сколихнули 22 рази. Та й виверження вулкану там не рідкість. І кожного разу за однією стихією приходила наступна – цунамі та сильні повені. Як наслідок – тисячі загиблих, зниклих безвісти та евакуйованих, зруйнована інфраструктура та будинки.

      Навряд тема повеней дуже актуальна для України, а от для українських туристів, які полюбляють екзотичних відпочинок – цілком. Ніколи не знаєш, коли і де природа проявить активну частину себе. І як би МЗС України не попереджало про несприятливі умови для подорожі до тих чи інших країн, відчайдухи завжди знайдуться.

      Читайте також: Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція

      Для наочності: наприкінці грудня 2018 року спокійний вечір на популярному курорті в тій же Індонезії перетворився для них на жахіття. Раптове цунамі на північному узбережжі острова Ява змило в океан кількасот людей, машини, дерева та будинки. 

      Тож 24 канал підготував для вас інструкцію, як опанувати себе у надзвичайній ситуації та врятуватися від повені. 

      Що робити під час раптової повені?Якщо повінь застала вас на вулиці:1. Це важко – намагайтесь не втрачати фокус, концетрацію, увагу і здоровий глузд.
      2. Якщо ви опинились у воді, намагайтесь за течією плисти до найближчого незатопленого місця.
      3. Зніміть з себе одяг, який ускладнює вам рух. Також залиште важкі предмети, сумки, рюкзаки – все, що унеможливлює ваш рух. 
      4. Якщо ви впустили у воду якусь річ, навіть щось цінне, у жодному випадку не нахиляйтесь і не "пірнайте" за нею. Ви можете захлинутись.
      5. Будьте уважні, аби не зачепитись/поранитись об предмети під водою. Не робіть різких рухів.
      6. Відшукайте поблизу предмети, завдяки яким можна залишитися на плаву.


      7. Ваша основна задача – якнайшвидше дістатись суші. Бо тривале перебування у холодні воді загрожує переохолодженням, яке може призвести до смерті. 

      Якщо повінь застала вас у будинку (закритому просторі):

      1. Вимкніть світло та газ, відключіть електроприлади.
      2. Підготуйте документи та найнеобхідніші речі. 
      3. За можливості відслідковуйте новини про евакуацію. 
      4. Випустіть тварин (домашніх або свійських) із закритих приміщень. Можливо, їм вдасться врятуватись. 
      5. Будьте готові до евакуації по воді. Входити в човен слід по одному, рухаючись до середини. Переповнювати рятувальні засоби не можна (зокрема, це стосується кількості речей, які берете з собою). 
      6. Якщо ви не маєте змоги дочекатися рятувальників, то стрибати у воду треба у крайньому випадку. Бо знову ж – тривале перебування у холодні воді загрожує переохолодженням, яке може призвести до смерті. Краще до прибуття допомоги залишатись на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях. Далі – сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.
      7. Якщо ви опинились заблокованим в автівці, вам звідти треба якнайшвидше вибратись.



      Після повені не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку та у жодному випадку не вживайте продукти, які були підтоплені водою під час повені, навіть консервацію. А воду треба кип'ятити. Все майно, що було затопленим, підлягає дезинфекції.

      Бережіть себе!

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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