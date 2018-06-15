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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Що робити, якщо болить зуб: найдієвіші способи

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Що робити, якщо болить зуб
Що робити, якщо болить зуб / ukrhealth.net

Із зубним болем стикався ледь кожен житель планети. Аби дочекатись прийому у стоматолога, є декілька ефективних натуральних засобів боротьби з цим нестерпним болем.

Вкрай важливо своєчасно звертатися до стоматолога, та існують непередбачувані обставини, через які доводиться кілька днів мучитись від зубного болю, передає Ukrhealth.

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Тож аби знизити рівень зубного болю вдома, фахівці рекомендують прикласти до щоки холодний або крижаний компрес – лід знижує інтенсивність запальних процесів.

Олію гвоздики роками використовують для боротьби з цим надокучливим болем. У чашку з гарячою водою капають олію гвоздики та кладуть сіль – теплим розчином треба полоскати рота. Це допоможе вгамувати рівень зубного болю.

Також для полоскання рота можна використовувати соняшникову або кунжутну олії.

Ще один засіб, який допоможе, – часник. З кількох потертих зубців часнику треба виділити компонент алліцин – він володіє протизапальною дією.

Також можна спробувати пожувати корінь лакриці, який часто полегшує біль, або ж несинтетичну камфору у вигляді кубиків, які треба класти до проблемного зуба.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Лікування Здорове життя Здоров'я Поради Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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