Що робити, якщо болить зуб: найдієвіші способи

Із зубним болем стикався ледь кожен житель планети. Аби дочекатись прийому у стоматолога, є декілька ефективних натуральних засобів боротьби з цим нестерпним болем.

Вкрай важливо своєчасно звертатися до стоматолога, та існують непередбачувані обставини, через які доводиться кілька днів мучитись від зубного болю, передає Ukrhealth.

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Тож аби знизити рівень зубного болю вдома, фахівці рекомендують прикласти до щоки холодний або крижаний компрес – лід знижує інтенсивність запальних процесів.

Олію гвоздики роками використовують для боротьби з цим надокучливим болем. У чашку з гарячою водою капають олію гвоздики та кладуть сіль – теплим розчином треба полоскати рота. Це допоможе вгамувати рівень зубного болю.

Також для полоскання рота можна використовувати соняшникову або кунжутну олії.

Ще один засіб, який допоможе, – часник. З кількох потертих зубців часнику треба виділити компонент алліцин – він володіє протизапальною дією.

Також можна спробувати пожувати корінь лакриці, який часто полегшує біль, або ж несинтетичну камфору у вигляді кубиків, які треба класти до проблемного зуба.

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