Що робити, якщо дитина боїться грози
Деякі діти можуть спокійно гратися під час грози, інші ж – панічно бояться такого явища.
Для того, щоб допомогти подолати страх грози, потрібно вирахувати коли вона буде, пише портал "Наша Мама".
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Саме тоді можна запланувати справи так, щоб бути під час грози поруч з дитиною. У теплій та затишній атмосфері вона зможе легше пережити явище природи.
Будьте поруч з дитиною під час грози
Спробуйте пояснити, що таке гроза і чому вона виникає. Дитина буде менше боятися того, що вона знає, ніж невідомого їй явища. Під час грози не панікуйте, оскільки дитині передаються всі емоції. Можна включити мультик або погратися в забавку.
Батьки можуть запропонувати дитині надути повітряну кульку. А потім її відпустити. Кулька може бути уособленням хмаринки, яка швидко зникає.
Не потрібно казати, що гроза для дитини безпечна. Оскільки діти можуть робити експерименти на собі – чи безпечна, чи небезпечна гроза. Потрібно пояснити, що, коли ти сидиш вдома, то природне явище безпечне, а коли ти на вулиці – то гроза може загрожувати життю.
Гроза безпечна для дитини вдома
Якщо хтось з сім’ї боїться грози, то не варто показувати цей страх. Дитина спостерігає за поведінкою дорослих, і якщо вони поводяться спокійно та не напружуються, то надалі дитина копіюватиме таку поведінку.
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