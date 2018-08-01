22:43
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, сьогодні
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Що робити, якщо дитина боїться грози

174 Читать новость на русском
Що робити, якщо дитина боїться грози
Що робити, якщо дитина боїться грози / pinterest.com

Деякі діти можуть спокійно гратися під час грози, інші ж – панічно бояться такого явища.

Для того, щоб допомогти подолати страх грози, потрібно вирахувати коли вона буде, пише портал "Наша Мама".

Читайте також: Які хвороби дитина може підчепити у зоопарку

Саме тоді можна запланувати справи так, щоб бути під час грози поруч з дитиною. У теплій та затишній атмосфері вона зможе легше пережити явище природи.

Будьте поруч з дитиною під час грози
Будьте поруч з дитиною під час грози

Спробуйте пояснити, що таке гроза і чому вона виникає. Дитина буде менше боятися того, що вона знає, ніж невідомого їй явища. Під час грози не панікуйте, оскільки дитині передаються всі емоції. Можна включити мультик або погратися в забавку.

Батьки можуть запропонувати дитині надути повітряну кульку. А потім її відпустити. Кулька може бути уособленням хмаринки, яка швидко зникає.

Не потрібно казати, що гроза для дитини безпечна. Оскільки діти можуть робити експерименти на собі – чи безпечна, чи небезпечна гроза. Потрібно пояснити, що, коли ти сидиш вдома, то природне явище безпечне, а коли ти на вулиці – то гроза може загрожувати життю.

Гроза безпечна для дитини вдома
Гроза безпечна для дитини вдома

Якщо хтось з сім’ї боїться грози, то не варто показувати цей страх. Дитина спостерігає за поведінкою дорослих, і якщо вони поводяться спокійно та не напружуються, то надалі дитина копіюватиме таку поведінку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
сьогодні, 22:01 За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
Ілля Лукаш
ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
сьогодні, 21:03 ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
сьогодні, 20:00 Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
Віталій Шабунін
В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
сьогодні, 19:15 В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбабве
сьогодні, 19:00 Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбабве
Іван Яковина
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук