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      Що робити, якщо дитина боїться купатися

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      Що робити, якщо дитина боїться купатися
      Що робити, якщо дитина боїться купатися / babycenter.com

      Деякі діти люблять купатися і отримують задоволення від цієї процедури. Інші ж – бояться води, влаштовують істерики та навідріз відмовляються купатися.

      Про причини страху води пишу портал "Наша Мама". 

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      1. Неправильна атмосфера під час купання

      Перші купання дуже важливі для дитини, яка має зрозуміти, що ця процедура не принесе їй шкоди. Та інколи батьки надто шумлять, починають сваритися. Така атмосфера дуже лякає дитину і вона починає плакати.

      2. Температура води

      Це дуже важливо, оскільки при неправильній температурі малюк не захоче повторювати процедуру. Сімейні лікарі зазначають, що температура не повинна бути вищою ніж 36-37 градусів.

      Температура води не повинна бути вищою ніж 36-37 градусів
      Температура води не повинна бути вищою ніж 36-37 градусів

      3. Негативний досвід

      Так, малюки все запам’ятовують. До прикладу, дитина відмовиться від купання через те, що одного разу впала в ванній або захлиснулася водою. Або ж під час купання мийні засоби потрапили в очі малюка, що спричинило печіння та сльози.

      Що робити, якщо малюк не хоче купатися

      Тому батькам необхідно випробувати способи, що допоможуть дитині забути всі ці проблеми. До прикладу, якщо дитина боїться купатися голою, то можна не знімати одяг, а купати її в ньому. При цьому можете зіграти в гру, за правильну відповідь дитина зніматиме одяг, а батьки обіцятимуть одягнути на неї щось гарне і чисте.

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      Якщо дитина боїться впасти у великій ванні, то краще використайте маленьку ванночку, щоб позбутися цих страхів. У ванну також можна постелити гумовий килимок або ж використати спеціальне крісельце для купання.

      Також батькам необхідно поводитися спокійно, щоб ці емоції передалися малюку.

      Спробуйте гратися з дитиною під час купання, відволічіть її від страхів, особливо у цьому допоможуть водні іграшки. Можна також принести у ванночку улюблену іграшку малюка.

      Принесіть у ванночку улюблену іграшку малюка
      Принесіть у ванночку улюблену іграшку малюка

      Потрібно пам’ятати, що для подолання страху необхідно певний час. Тому батьки повинні запастись терпінням і уникати зривів, якщо щось не вдається.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Догляд за немовлятами
      Джерело: 24 Канал
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