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      Що робити, якщо на роботі затримують зарплату

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      Як отримати заборговану зарплату і покарати роботодавця за затримку
      Як отримати заборговану зарплату і покарати роботодавця за затримку / Ілюстративне фото

      В Україні місяцями можуть затримувати виплату зарплат як на державних, так і приватних підприємствах. Проте не існує жодної поважної причини, яка б виправдовувала роботодавця, що не виплачує працівникові зарплату.

      Право на своєчасну оплату праці гарантується Конституцією України. Проте чимало українців працюють неофіційно, тож довести факт затримки зарплати буває дуже складно, розповіла адвокатка Валерія Гудій, повідомляє Styler.

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      Що робити, щоб отримати заборговану зарплату?

      Перш за все треба у письмовій формі вимагати від роботодавця виплатити зарплату. Таке звернення, швидше за все, не принесе користі. Проте для подальших скарг бажано, щоб працівник зафіксував низку дій, які робив для отримання затриманої зарплати. Це стане в нагоді, переконує Гудій.

      Далі треба визначитися з цілями, яких ви хочете досягти: покарати, оштрафувати роботодавця, отримати зарплату або отримати більше грошей, ніж заборгована сума. Залежно від цього формуються напрямки подальших дій.

      Щоб отримати заборговану зарплату, свої права можна відстояти в суді. Крім того, в суді можна вимагати відшкодувати ще й суму моральної шкоди, яку завдав роботодавець, не виплачуючи зарплату.

      Трапляється, коли невиплата зарплати буває не тільки систематичною, але й масовою. В такій ситуації адвокатка радить відкрити колективний трудовий спір. Його розгляду сприяє Національна служба посередництва і примирення (територіальні органи).

      Безумовно, в процесі захисту прав та інтересів необхідна юридична підтримка, яка дозволить досягти максимально можливих результатів з мінімальними тимчасовими витратами,
      – наголосила Гудій.

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      затримка зарплата борг що робити якщо не платять зарплату суд
      Отримати заборговану зарплату можна через суд ще й з сумою морального відшкодування

      Яке покарання загрожує керівникові за невиплату зарплати?

      Закон передбачає для керівника адміністративну та кримінальну відповідальності за таке порушення. Так, за затримку зарплати або виплату не в повному обсязі керівникові загрожує штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень. Такі невеликі суми – свого роду попередження, каже адвокат.

      За умисну і безпідставну невиплату зарплати більше ніж за 1 місяць керівника компанії можуть притягнути до кримінальної відповідальності. За це карають штрафом у розмірі від 8500 до 17000 гривень. Або ж керівника можуть відправити за це на виправні роботи строком до 2 років, або навіть ув’язнити на 2 роки і позбавити права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на строк до 3 років.

      Крім того, керівникові компанії можуть загрожувати фінансові санкції. Їх накладають посадовці Держслужби з питань праці (територіальні органи) після проведення необхідної перевірки. Розмір таких санкцій на сьогодні – 12 тисяч 519 гривень (тобто 3 мінімальних зарплати).

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      Теги: Новини України Законодавство Судді Гроші Зарплата Штрафи Робота
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