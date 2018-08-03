Що робити, якщо не виходить вдруге завагітніти: поради психолога

Вдруге завагітніти не завжди легко, навіть якщо перший досвід материнства був вдалий. І часто цьому причиною є психологічні переживання.

Про це розповіла психолог та репродуктолог Анна Блінкова, передає "Обозреватель".

Якщо ж підозра на можливі психологічні причини безпліддя, варто звернути увагу на такі моменти:

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як довго намагалися завагітніти перший раз (якщо були складності, то які причини і як їх вдалося вирішити); як протікала перша вагітність (важливе не лише фізіологічне самопочуття (токсикоз, загроза викидня), але і психологічна атмосфера, яка супроводжувала вагітність); ⠀ як проходили пологи – чи були якісь невиправдані очікування, травмуючі події тощо. Іноді швидкі пологи можуть також бути травматичними як і тривалі та важкі; як проходила адаптація (перший рік життя дитини): аналізуємо досвід налагодження грудного вигодовування, здоров'я дитини, організацію допомоги з боку рідних, загальну психологічну ситуацію першого року.

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Після цього аналізу потрібно опрацювати всі "заморожені" переживання та знайти актуальність потреби на народження другої дитини у сім'ї для самої жінки, чоловіка, дитини та родичів, якщо вони живуть разом.

За бажанням народити другу дитину, може ховатися низка проблем:

прагнення заповнити порожнечу, що виникла між подружжям; можливість зберегти шлюб або бажання утримати партнера; пошук сенсу життя або страх виявити себе непотрібною для близьких; страх перед професійною реалізацією (вихід з декрету); ригідні установки: яка краще вікова різниця між дітьми, скільки повинно бути дітей у сім'ї, бажання дитини конкретного статі.

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