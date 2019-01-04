Що робити, якщо розбився термометр

Всі у кого вдома є термометр бояться його розбити через отруйність ртуті, яка міститься в ньому. Але часто це дійсно трапляється.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на рекомендації, які дає Агентство США з охорони навколишнього середовища.

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1. Одягніть гумові, нітрилові або латексні рукавички.

2. Обережно зберіть уламки від термометра та покладіть їх на шматок паперового рушника. Згорніть його та помістіть у пластиковий пакет (або зіп-пакет), який можна герметично закрити.

3. Використовуйте скребок або шматок картону для того, щоб зібрати часточки ртуті в невелику кульку. Рухи мають бути спокійними аби ртуть безконтрольно не рознеслась по дому.

Ртуть може розповсюджуватись на великі відстані, отож важливо оглянути все приміщення та зазирнути у всі щілини. В темній кімнаті використовуйте ліхтарик.



Ртуть не можна збирати пилососом

4. Щоб зібрати крихти ртуті використовуйте піпетку. Потім обережно вичавіть ртуть з піпетки на вологий паперовий рушник.

За допомогою двох листів картону загорніть ртуть у рушник. Помістіть рушник у зіп-пакет, закрийте та промаркуйте, що там знаходиться ртуть.

5. Після того, як ви зібрали великі частинки, візьміть крем для гоління та змажте їм щітку. Протріть щіткою заражені місця – це допоможе зібрати зовсім дрібні часточки ртуті.

Як ще один варіант, ви можете використовувати скотч, щоб зібрати дрібне скло та ртуть. Важливо повільно відклеювати його від поверхні, щоб ртуть встигла зачепитись за клейку стрічку.



Скотч допоможе зібрати ртуть

Скотч та щітку також покладіть в зіп-пакет та промаркуйте. Після прибирання приміщення провітрюйте протягом 24 годин.

6. Всі заражені ртуттю речі необхідно віднести в пункти утилізації. Їхні адреси можна дізнатись у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій або в райдержадміністрації.

Чого не можна робити

Використовувати пилосос: він лише розсіє ртуть у повітрі.

Використовувати щітку або віник для прибирання: це подрібнить ртутні кульки на окремі частинки та рознесе їх по оселі.

Не виливайте ртуть у водостік: вона може осісти у водопровідній системі й спричинити проблеми з ремонтом у майбутньому. Також це може заразити септичний резервуар або очисні каналізаційні споруди.

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