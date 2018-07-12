Проблема надмірного потовиділення регулярно мучить близько 5% населення планети, а це близько 380 мільйонів осіб.

Надмірне потовиділення на ступнях іноді призводить до розвитку грибкових інфекцій та появи страшенно неприємного запаху, передає lifehacker.

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Що робити, якщо сильно пітніють ноги?

1. Найпростіше правило – частіше мийте ноги, використовуючи прохолодну воду і мило з антибактеріальними ефірними оліями.

2. Робіть для ніг ванночки з харчової соди, яка завдяки потужним антибактеріальним властивостям зменшить кількість мікробів на ступнях.

3. Використовуйте антибактеріальні і протигрибкові присипки, які збережуть ступні сухими і борються з розмноженням бактерій. Підійде навіть звичайний тальк і кукурудзяний крохмаль.

4. Перед сном користуйтеся антиперспірантами – вночі потові залози менш активні, а значить, антиперспірант зможе проникнути в них глибше і знизить кількість поту протягом наступного дня.

5. Звертайте увагу на взуття з дихаючих матеріалів – натуральної шкіри, замші або спортивної синтетики з антибактеріальними устілками.

6. Вибирайте шкарпетки з дихаючих матеріалів – бавовни і шерсті. Якщо є можливість – міняйте шкарпетки протягом дня.

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