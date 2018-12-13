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      Що робити, якщо у дитини язик примерз до металу: пояснює Комаровський

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      Що робити, якщо у дитини язик примерз до металу
      Що робити, якщо у дитини язик примерз до металу

      Примерзання язика або губ до металевих предметів є класичним "ускладненням" дитячих ігор на морозі.

      Про це пише дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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      Для вирішення цієї ситуації є 2 варіанти дій.

      У першому ви можете взяти із собою той предмет, який примерз – лижна палиця, сокира, санки – додому. Під впливом теплого повітря, можна почекати або застосувати фен, або ж теплу воду і тоді предмет сам від’єднається від язика чи губ.

      Що робити, якщо у дитини язик примерз до металу
      Що робити, якщо у дитини язик примерз до металу

      Якщо принести додому предмет не можна, а це буває, коли язик чи губи дитини примерзли до паркану чи автомобіля, потрібно бігти у найближче приміщення по теплу воду. Підігріту воду потрібно лити на метал або ж набрати рідини у пакет та прикласти до язика і предмета.

      Але якщо язик дитини примерз до металу, а поруч лише природа, тоді потрібно діяти по-іншому. Комаровський радить розташувати свої долоні якомога ближче до язика дитини (по обидва боки) і відігрівати диханням.

      Ще один спосіб допомогти малюку – помочитися в пакет і прикласти це до язика. Якщо немає пакета, то можна використати гумові рукавиці або ж презервативи.

      via GIPHY

      Щодо загоєння ран на язику та зубах, то спеціального засобу немає. Можна обробити рану хлоргексидином або ж мірамістином. А потім справа за імунітетом. Також краще уникати вживання всередину кислого, гострого, гарячого і дуже холодного.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 13 грудня
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