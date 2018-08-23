Що робити, якщо в організмі надлишок сечової кислоти

Високий рівень сечової кислоти у крові називають гіперурікемією. Це має негативний наслідок для організму, адже кислота осідає у суглобах, викликаючи набряки.

До п'яти основних причин надлишку сечової кислоти в організмі входить неправильне харчування, пише "Країна Здоров'я".

Раціон є одним з ключових факторів підвищення рівня сечової кислоти в організмі. До накопичення кислоти може призвести надмірного споживання м’яса, тельбухів (зокрема, ліверу), риби, сосисок та бургерів.

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Медики також рекомендують не зловживати сіллю, яка підвищує рівень сечової кислоти.

Рафінований цукор та солодощі, випічка, газовані солодкі напої, пакетовані фруктові соки, шоколадні цукерки, які його містять, варто обмежити в споживанні.

Не зловживайте сосисками – це може призвести до накопичення сечової кислоти

Зловживання алкогольними напоями теж погіршує процес засвоєння сечової кислоти печінкою.

Сечогінні препарати стимулюють вироблення сечі з метою регулювання кров’яного тиску. Відповідно, нирки працюють значно інтенсивніше і ризик накопичення надлишку сечової кислоти суттєво зростає.

Ожиріння та зайва вага мають безпосередній вплив на ризик розвитку подагри – захворювання, яке виникає через накопичення сечової кислоти у суглобах та її подальшої кристалізації.

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