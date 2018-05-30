Що робити, якщо вагітна жінка захворіла на ГРВІ

Під час вагітності жінкам рекомендують не вживати сильних препаратів, зокрема, антибіотики. І якщо жінка підчепила гостру респіраторну вірусну інфекцію, то є кілька способів, як можна полегшити стан застуди без шкідливих препаратів.

Про це розповів лікар-отоларинголог Анатолій Власенко, передає "Обозреватель".

Під час застуди вагітним при підвищенні температури можна використовувати препарати, які містять парацетамол. Якщо вдасться знизити температуру, то це полегшить і біль у голові.

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Якщо закладений ніс, лікарі виписують краплі, які можна використовувати не більше трьох днів. Та ними можна користуватись, якщо нема порушень кровотоку матки.

Якщо болить горло, його можна полоскати соляним розчином (пів чайної ложки солі на склянку води). І обов'язково не забувати за тепле пиття. Якщо застуда затягнеться і підуть бактеріальні ускладнення – медик може прописати антибіотики.

Не можна вживати під час ГРВІ місцеві ліки для лікування горла: медикаментозні льодяники, пшикалки, ополіскувачі. Також не можна вживати противірусні препарати.