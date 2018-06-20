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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Що робити, якщо ви доторкнулися до борщівника: перша допомога

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Борщівник Сосновського
Борщівник Сосновського / hyser.com.ua

Борщівник Сосновського можна назвати одним з найбільш підступних рослин. Сік борщівника позбавляє шкіру людини захисту від ультрафіолету.

Після того, як людина вийде на сонце, шкіра, де попав сік борщівника, отримає дуже сильні опіки, пише Lifehacker.

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Якщо ви доторкнулися до борщівника, то необхідно промити шкіру під проточною водою. Для цього використайте мило та м'яку губку, щоб змити отруйний сік.

Якщо є підозра, якщо сік потрапив на очі чи рот, ретельно промийте ці ділянки. Краще це робити впродовж 15-20 хвилин.

Постарайтеся не попадати на сонце або не виходити на вулицю у світлий час доби наступні 2-3 дні. Захищайте шкіру від прямих сонячних променів за допомогою одягу та парасольки.

Сосновського
Борщівник Сосновського

Якщо ж людина помітила розвиток опіку, то варто прийняти антигістамінний препарат. Після цього обробіть уражені ділянки будь-яким антисептичним розчином.

Нанесіть мазь, яка містить провітамін В5 і накладіть стерильну марлеву пов’язку. Попри обсяги зони ураження зверніться по медичну допомогу.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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