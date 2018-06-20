Що робити, якщо ви доторкнулися до борщівника: перша допомога

Борщівник Сосновського можна назвати одним з найбільш підступних рослин. Сік борщівника позбавляє шкіру людини захисту від ультрафіолету.

Після того, як людина вийде на сонце, шкіра, де попав сік борщівника, отримає дуже сильні опіки, пише Lifehacker.

Читайте також: Перша допомога при опіках, – Супрун спростувала відомий міф

Якщо ви доторкнулися до борщівника, то необхідно промити шкіру під проточною водою. Для цього використайте мило та м'яку губку, щоб змити отруйний сік.

Якщо є підозра, якщо сік потрапив на очі чи рот, ретельно промийте ці ділянки. Краще це робити впродовж 15-20 хвилин.

Постарайтеся не попадати на сонце або не виходити на вулицю у світлий час доби наступні 2-3 дні. Захищайте шкіру від прямих сонячних променів за допомогою одягу та парасольки.



Борщівник Сосновського

Якщо ж людина помітила розвиток опіку, то варто прийняти антигістамінний препарат. Після цього обробіть уражені ділянки будь-яким антисептичним розчином.

Нанесіть мазь, яка містить провітамін В5 і накладіть стерильну марлеву пов’язку. Попри обсяги зони ураження зверніться по медичну допомогу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.