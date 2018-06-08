Що робити, якщо виникли симптоми рефлюксної хвороби

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) або рефлюксна хвороба часто асоцієються з печією, тобто, відчуттям печіння в області шиї при вживанні кислої чи гострої їжі.

При цій хворобі м’яз, який блокує вихід їжі в неправильному порядку – зі стравоходу в рот, не закривається повністю, пише MedOboz. Таким чином, міст шлунку виливається назад у рот, випалюючи задню стінку горла та мигдалини.

Читайте також: Як проявляється хвороба Альцгеймера: основні симптоми

Основні симтоми – кашель після їжі, при фізичних навантаженням, людина може відчувати осиплість голосу та "комок" у горлі.

При рефлюксній хворобі варто їсти невеликими порціями, щоб не розтягувати шлунок та не запивати водою їжі. Пити краще між прийомами їжі, займатися спортом варто за дві години від прийому їжі.

Старайтеся їсти за три години до сну. Спіть на високій подушці для того, щоб силу тяжіння змістити на бік.

Намагайтеся не носити ремні, тут краще використати підтяжки.

Якщо ж при цьому ви відчуваєте кашель після їжі чи комок в горлі, то варто звернутися до гастроентеролога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.