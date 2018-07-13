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Що робити, якщо випадає волосся

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Що робити, якщо випадає волосся
Що робити, якщо випадає волосся / kosmetic.com.ua

Щодня у людини випадає від 50 до 100 волосків, тож кожні кілька місяців волосся на голові добряче оновлюється. Та якщо воно випадає занадто активно – варто звернутись до лікаря, аби знайти причину і вилікувати її.

Найчастіше волосся починає випадати у жінок після вагітності, коли дитині виповнюється 4-6 місяців, передає 7mednews.

А все через те, що під час вагітності відбуваються гормональні зміни і волосся тримається набагато довше. Потім жіночий організм починає відновлюватись і позбавлятися від того волосся, яке вже "пережило" свій термін.

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Крім того, волосся може випадати після хірургічних втручань, прийому ліків, сильного стресу та інших проблем зі здоров'ям. І це може статись не одразу, а через кілька місяців. Також волосся може випадати через генетичну схильність.

Найчастіше волосся починає випадати у жінок після вагітності

Найчастіше волосся починає випадати у жінок після вагітності

Що робити, якщо випадає волосся? Варто звернутись до лікаря, щоб вияснити причину цього процесу.

1. Якщо це через прийом певних ліків, то, можливо, їх можна замінити аналогами з меншим негативним впливом на волосся.

2. Якщо це через стрес – намагайтеся менше переживати та нервуватися.

3. Якщо волосся почало випадати після лікування або операцій – додайте у свій раціон більше корисних речовин й пийте вітаміни.

4. Також волосся може випадати через такі захворювання, як: вовчак, анемія, полікістоз, себорейний дерматит, грибкові інфекції та псоріаз. У такому випадку важливо спершу вилікувати хворобу, а тоді зайнятись зміцненням та відновленням волосся.

З'ясуйте причину випадіння волосся – тоді вдасться вилікувати і зміцнити його

З'ясуйте причину випадіння волосся – тоді вдасться вилікувати і зміцнити його

До слова, професор лондонської клініки Кефах Мокбель наголошує, що часте фарбування волосся синтетичними фарбами може спровокувати у жінок розвиток раку грудей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Краса Поради Лікування
Джерело: 24 Канал
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