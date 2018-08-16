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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що робити, якщо випили занадто багато кави і тремтить тіло

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Забагато кофеїну
Забагато кофеїну / unsplash.com

У кожної людини своя норма кофеїну – комусь стає погано після однієї чашки американо, а інші можуть пити по кілька порцій еспресо і почуватись добре.

Якщо ви перепили улюбленого напою, тіло починає тремтіти, а очищення шлунка не допоможе позбутися від симптомів, адже кофеїн уже в крові, передає 24apteka.

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Після однієї-двох чашок кави у декого починає несамовито калатати серце, але ці тривожні симптоми можна усунути у домашніх умовах.

via GIPHY

Як впоратися з тремтінням в тілі? Для початку випийте трохи води, яка допоможе забезпечити повноцінну гідратацію організму, щоб допомогти йому справитися з відчуттям підвищеної тривожності, нервозності та прискореного серцебиття.

Надлишок кофеїну в крові виснажує рівень магнію і калію в організмі, тож також варто з'їсти банан, який має необхідні елементи.

via GIPHY

Середній період напіврозпаду кофеїну становить від 1,5 до 9,5 години, тож пригнічуючи всі симптоми на стадії зародження можна ефективно уникнути тремтіння в тілі.

Та якщо ви помітили вже такі симптоми, як ускладнене дихання, біль у грудях, блювоту, сплутану свідомість, судоми у м'язах, нерегулярний серцевий ритм – варто звернутись до медиків.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове харчування LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: 24 Канал
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