Що робити, якщо випили занадто багато кави і тремтить тіло

У кожної людини своя норма кофеїну – комусь стає погано після однієї чашки американо, а інші можуть пити по кілька порцій еспресо і почуватись добре.

Якщо ви перепили улюбленого напою, тіло починає тремтіти, а очищення шлунка не допоможе позбутися від симптомів, адже кофеїн уже в крові, передає 24apteka.

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Після однієї-двох чашок кави у декого починає несамовито калатати серце, але ці тривожні симптоми можна усунути у домашніх умовах.

Як впоратися з тремтінням в тілі? Для початку випийте трохи води, яка допоможе забезпечити повноцінну гідратацію організму, щоб допомогти йому справитися з відчуттям підвищеної тривожності, нервозності та прискореного серцебиття.

Надлишок кофеїну в крові виснажує рівень магнію і калію в організмі, тож також варто з'їсти банан, який має необхідні елементи.

Середній період напіврозпаду кофеїну становить від 1,5 до 9,5 години, тож пригнічуючи всі симптоми на стадії зародження можна ефективно уникнути тремтіння в тілі.

Та якщо ви помітили вже такі симптоми, як ускладнене дихання, біль у грудях, блювоту, сплутану свідомість, судоми у м'язах, нерегулярний серцевий ритм – варто звернутись до медиків.

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