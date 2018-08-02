Що робити, якщо вкусив шершень: перша допомога

Шершні живуть у густих старих лісах, але вони будують свої гнізда й на горищах у багатоповерхових будинках, промислових будівлях чи інших господарських будівлях.

Один укус шершня не має летальних наслідків, та й комахи не несуть такої небезпеки Fakty.ICTV.

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Проте якщо у людини є алергія на укуси комах, то навіть один шершень становить смертельну небезпеку.

Перша допомога при укусі шершня

Ретельно промийте пошкоджену область водою з антибактеріальним або дезінфекційним милом. Обробіть рану ваткою або тампоном зі спирту. Можна прикласти до місця укусу щось холодне.

Якщо вас жалять не вперше, то потрібно прийняти протиалергійний засіб.

Після укусу дітям і літнім людям варто звернутися до лікаря, оскільки відповідна реакція організму може бути не настільки адекватною.



Що робити, якщо вкусив шершень

Що не можна робити після укусу шершня:

Пити алкоголь Приймати снодійне Намагатися висмоктати отруту Намагатися вбити шершня

Якщо шершень поруч, то не потрібно починати махати руками, тварина ці жести сприймає як агресію. Якщо ж ви побачили гніздо шершнів, то вам потрібно спокійно відійти.



Що робити при укусі шершня

Коли шершень залітає у приміщення, то не варто панікувати. Ця комаха – хижак, який полює на ос та бджіл.