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Що робити, якщо вкусив шершень: перша допомога

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Що робити, якщо вкусив шершень
Що робити, якщо вкусив шершень / ekorat.pl

Шершні живуть у густих старих лісах, але вони будують свої гнізда й на горищах у багатоповерхових будинках, промислових будівлях чи інших господарських будівлях.

Один укус шершня не має летальних наслідків, та й комахи не несуть такої небезпеки Fakty.ICTV.

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Проте якщо у людини є алергія на укуси комах, то навіть один шершень становить смертельну небезпеку.

Перша допомога при укусі шершня

Ретельно промийте пошкоджену область водою з антибактеріальним або дезінфекційним милом. Обробіть рану ваткою або тампоном зі спирту. Можна прикласти до місця укусу щось холодне.

Якщо вас жалять не вперше, то потрібно прийняти протиалергійний засіб.

Після укусу дітям і літнім людям варто звернутися до лікаря, оскільки відповідна реакція організму може бути не настільки адекватною.

Що робити, якщо вкусив шершень
Що робити, якщо вкусив шершень

Що не можна робити після укусу шершня:

  1. Пити алкоголь
  2. Приймати снодійне
  3. Намагатися висмоктати отруту
  4. Намагатися вбити шершня

Якщо шершень поруч, то не потрібно починати махати руками, тварина ці жести сприймає як агресію. Якщо ж ви побачили гніздо шершнів, то вам потрібно спокійно відійти.

Що робити при укусі шершня
Що робити при укусі шершня

Коли шершень залітає у приміщення, то не варто панікувати. Ця комаха – хижак, який полює на ос та бджіл.

До слова, прихід теплої пори року привабливий у багатьох аспектах: не потрібно одягати теплі куртки, все навколо зеленіє і цвіте. Проте є й інша сторона медалі – у випадку цвітіння дерев та квітів людина ризикує бути ужаленою бджолами, осами та джмелями.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування світ тварин
Джерело: 24 Канал
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