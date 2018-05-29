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Що робити з професійним вигоранням: поради психолога

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Що робити професійним вигоранням: поради психолога
Що робити професійним вигоранням: поради психолога / http://dszn.sev.gov.ru/profilaktika-sindroma-professionalnogo-vygoraniya/

Часом людина займається одною справою, яка їй, звісно, подобається, а потім в один момент це набридає. Психологи називають це "синдромом професійного вигорання".

Про це психолог Михайло Лабковський написав на своїй сторінці в Instagram.

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Ви просили мене написати про "Синдром професійного вигорання". Ви знаєте що, я в нього сам не особливо вірю. Те-є,

Буває звичайно так, що людина займалася якоюсь справою, воно йому подобалося, і в якийсь момент тупо набридло. І тоді єдине правильне рішення – змінити цю справу, а не своє ставлення до нього,
– наголошує лікар.

На думку психолога, якщо таке "вигорання" відбулося, то справа ще спочатку було "не вашою". 

"Хтось пішов в професію через престиж, гроші або перспектив, а хтось діяв за принципом "тихіше їдеш, далі будеш", і вибирав собі максимально "незапорошену" роботу, щоб хоч якийсь прибуток приносила", – розповідає Лабковський.

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Психолог зазначає, що терпіти нецікаву роботу не можна у будь-якому випадку, треба почати займатися тим, що приносить задоволення. 

"Я дуже часто чую "але Михайло, як же так, у мене ж сім'я ...". Дійсно, не треба відразу стрибати з обриву. Можна спершу походити на співбесіди, накопичити інформацію, і вже потім звільнятися", – додає він.

 

Вы просили меня написать про "Синдром профессионального выгорания". Вы знаете что, я в него сам не особо верю. То-есть, бывает конечно так, что человек занимался каким-то делом, оно ему нравилось, и в какой-то момент тупо надоело. И тогда единственное верное решение – сменить это дело, а не свое отношение к нему. Во всех остальных случаях, как показывает моя практика, дело изначально было "не вашим". Кто-то ушел в профессию из-за престижа, денег или перспектив, а кто-то действовал по принципу "тише едешь, дальше будешь", и выбирал себе максимально "непыльную" работу, чтоб хоть какую-то прибыль приносила. Оставим причины. Давайте разберемся, что в этой ситуации делать. Многим людям до ужаса страшно вот так вот взять, и свернуть. Найти другой вектор. Начать заниматься чем-то, что приносит удовольствие. Я это прекрасно понимаю. И очень часто слышу "но Михаил, как же так, у меня же семья...". Действительно, не надо сразу прыгать с обрыва. Можно сперва походить на собеседования, накопить информацию, создать пул клиентов, и уже потом увольняться. Но терпеть нелюбимую работу не надо в любом случае. ⠀ #дело #карьера #психология #лабковский

Допис, поширений Михаил Лабковский (@labkovskiy)

Що таке професійне вигорання? Це реакція організму та психологічної сфери людини, яка виникає внаслідок тривалого впливу стресів середньої інтенсивності, що обумовлені її професійною діяльністю; результат некерованого довготривалого стресу; психічний стан, який характеризується виникненням відчуттів емоційної спустошеності та втоми, викликаних професійною діяльністю людини, і поєднує в собі емоційну спустошеність, деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень; різновид та передумова професійної деформації особистості.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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