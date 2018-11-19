Що робити з "євробляхами"?

Власники машин на іноземних номерах від завтра розпочнуть безстрокову акцію протесту у 46 містах України. Акція планують провести у всіх областях України, окрім Луганської, Закарпатської та території окупованого Криму.

Протестувальники хочуть, щоб влада пішла їм на уступки. Але чи мають їм поступатися?