Що робити зі сколіозом: поради реабілітолога

На жаль, сколіоз не лікується. Тож ідеально рівну спину після 21 року життя отримати не вдасться. Але зменшити візуально м'язовий дисбаланс можна.

Про це розповіла реабілітолог Анастасія Копрова, передає "Обозреватель".

Зі слів медика, завдяки щоденним вправам і тренуванням можна покращити стан спини. У цьому допоможуть заняття йогою, пілатес, і розтяжка.

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М'язовий дисбаланс є у всіх, його можна навіть не помічати. Але після пологів або у 50 років цей дисбаланс проявиться у вигляді болю у ногах, спині і області тазу.

Тренувати глибокі м'язи преса (поперечні м'язи живота). Планка, вправи з пілатесу, калланетика – все вам в поміч. Сильний прес потрібен для того, щоб забирати навантаження зі спини,

– зазначила реабілітолог.

Також корисно робити асиметричні вправи та розтягувати тіло, оскільки є затиснуті місця. А от сильно перерозтягнуті місця треба закачувати, щоб м'язи ставали сильними і тягнули сторону сколіозу більше на себе, випрямляючи хребет.

Що таке сколіоз? Це захворювання опорно-рухового апарата, що характеризується викривленням хребта у боковій площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі, що веде до функціональних порушень у роботі органів грудної клітки, а також – до косметичних дефектів.