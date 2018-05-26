19:33
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сьогодні
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Що робити зі сколіозом: поради реабілітолога

448 Читать новость на русском
Сколіоз: лікування
Сколіоз: лікування / gudmed.com.ua

На жаль, сколіоз не лікується. Тож ідеально рівну спину після 21 року життя отримати не вдасться. Але зменшити візуально м'язовий дисбаланс можна.

Про це розповіла реабілітолог Анастасія Копрова, передає "Обозреватель".

Зі слів медика, завдяки щоденним вправам і тренуванням можна покращити стан спини. У цьому допоможуть заняття йогою, пілатес, і розтяжка.

Читайте також: Як подолати емоційне вигорання на роботі: поради від Супрун

М'язовий дисбаланс є у всіх, його можна навіть не помічати. Але після пологів або у 50 років цей дисбаланс проявиться у вигляді болю у ногах, спині і області тазу.

Тренувати глибокі м'язи преса (поперечні м'язи живота). Планка, вправи з пілатесу, калланетика – все вам в поміч. Сильний прес потрібен для того, щоб забирати навантаження зі спини,
– зазначила реабілітолог.

Також корисно робити асиметричні вправи та розтягувати тіло, оскільки є затиснуті місця. А от сильно перерозтягнуті місця треба закачувати, щоб м'язи ставали сильними і тягнули сторону сколіозу більше на себе, випрямляючи хребет.

Що таке сколіоз? Це захворювання опорно-рухового апарата, що характеризується викривленням хребта у боковій площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі, що веде до функціональних порушень у роботі органів грудної клітки, а також – до косметичних дефектів.

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 331
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сьогодні, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 613
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сьогодні, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 1300
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сьогодні, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 427
Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні, 14:30 Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 953
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук