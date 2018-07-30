Що робив Островський після наїзду на Hummer на дівчинку: свідки оприлюднили невідомі досі деталі

Свідки смертельної ДТП у Києві за участю "мажора" Кирила Островського, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, стверджують, що молодий чоловік взагалі не допомагав потерпілій. Також очевидці переконують, що той одразу намагався сховатися. За їхніми словами, не було і вантажівки, яка нібито закривала огляд Островському.

24 канал повідомляв, що увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході, проїхавши перед цим на червоне світло, та опісля намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

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Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Згодом йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями. Якщо доведуть провину, то чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі ж він перебуватиме під вартою без права внесення застави упродовж 60 днів, тобто до 21 вересня 2018 року.

Як переконує сам Островський і його адвокати на суді, після інциденту він кинув машину та намагався допомогти дівчинці. Однак цю версію спростовують очевидці події, передає ресурс "Вести".

Так, свідки стверджують, що Островський негайно спробував сховатися. Також, за їхніми словами жодної вантажівки, яка нібито загороджувала огляд, там не було. До слова, раніше родичі підозрюваного наголошували, що на місці аварії було припарковано вантажівку, яка нібито закривала Островському огляд.

Я йшов бульваром Лесі Українки, і сам момент удару бачив. Після того, як машина ударила дитину, було чутно тріск і крик матері. Видовище було жахливим. Я тут же став викликати медиків, тому що побачив, що справи – кепські. Водій з місця ДТП поїхав відразу ж. Поїхав вниз по Лесі Українки. Він навіть не виходив з машини після аварії, не підходив до дитини. Після виклику "швидкої" я подзвонив в поліцію та пішов, тому що все що там відбувалося, бачити було занадто важко. Я до сих пір відходжу після цього видовища,

– зазначив чоловік на ім’я Арсеній, якого, яка переконує видання, правоохоронці не опитали.

У коментарі ресурсу про ту жахливу ніч розповіла й жінка, яка проживає в будинку на бульварі Лесі Українки та яка нібито бачила наслідки аварії з вікна – до неї також за свідченнями правоохоронці поки не звертались.

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"Тут не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що з місця ДТП він поїхав, адже аварія трапилася поблизу аптеки, а від неї до бізнес-центру "Парус", де машину затримали, – щонайменше метрів 200. Я не бачила сам удар, але чула жахливий крик жінки. До речі, ніякого вантажівки на місці аварії не було взагалі", – констатувала Анна.

Водночас вона додала, що як, поліція, так і "швидка" на місце аварії прибули дуже оперативно.

Нагадаємо, за словами політичного експерта Андрія Вігірінського, відповідно до статті, яку йому інкримінують, Островський може отримати умовний або термін у всього лише 3-5 років.