Який адмінресурс використає Порошенко, аби перемогти на виборах, – журналіст

В адміністрації Президента Петра Порошенка відмовчуються щодо того, чому у нього такі малі рейтинги. Соціологи ж кажуть, що і в Тимошенко вони теж не такі високі. Адже цифри, які ми бачимо, – це результат опитувань серед тих людей, які вже визначилися з вибором.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Анна Калюжна.

Читайте також: Луценко анонсував подання: хто з депутатів може втратити недоторканність

"Проте є такий відомий блогер Віктор Околов, всі знають, що він працює на адміністрацію президента. І він написав цілий блог після цих досліджень КМІЗу і Рейтингу про те, мовляв, подивіться краще, які погані рейтинги у Тимошенко. Що її підтримує тільки кожен 10-ий. Тобто там акцентують увагу на тому, що, насправді, рейтинги погані і у лідера цих соціологічних опитувань", – розповіла журналістка.

За її словами, таким чинов в адміністрації намагаються відвернути увагу. Також Калюжна пояснила, звідки така впевненість у можливості потрапити в 2-ий тур у самого Порошенка. Для досягнення такого результату активно працюють: школи, стрічки, перерізання, помісна церква. Принаймні, політологи говорять, що це теж для підняття рейтингу.

По-друге, старий добрий адмінресурс. Те, що говорять прогнози, він теж буде використаний. Ще півроку тому президент і його фракція переламали парламент і ухвалили закон, яким зняли статус держслужбовців із голів райдерж- і облдержадміністрацій, щоб знову Порошенко зміг їх призначати сам, без конкурсу. Хоча раніше, як реформу подавали: от подивіться, президент же ж віддає свої повноваження. А потім просто взяли і знову Порошенку віддали ці повноваження,

– зазначила Анна Калюжна.

Такий закон підписав Порошенко ще до нового року. За словами журналістки, все зроблено для того, аби використовувати цих людей, як адмінресурс. Це робили і всі попередні президенти також. Калюжна запевнила, що на думку соціологів у Тимошенкло теж рейтинги не з високих. Адже цифри, які ми бачимо, – це результати опитування серед тих людей, які вже визначилися із вибором.

"А є 43 відсотки тих, хто ще не визначився. І от серед них рейтинг у Тимошенко лише 8 відсотків. Є ще одна цікава тенденція. Останні кілька місяців почали дуже активно політологи працювати над Тимошенко. Говорити, що лише вона єдина – неолігархічний кандидат, всі інші кандидати, навіть опозиційні, працюють на олігархів, особливо, ті співаки та шоумени. І от вчора я була на прес-конференції, і дивувалась. Люди, не приховуючи, сидять і кажуть, мовляв, Тимошенко – наш єдиний варіант. І це відомі політологи. Там Вадим Карасьов сидів, який раніше на адміністрацію Порошенка працював. Олег Саакян", – додала журналістка.

Дивіться повний випуск програми "Pro новини"

Нагадаємо, відомі результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-22 квітня.

