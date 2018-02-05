Що Росія очікує від переговорів Волкера та Сурокова по Донбасу та миротворцях: пояснення МЗС РФ

Невдовзі може відбутися чергова зустріч між спецспердставником Держепу США Куртом Волкером та радником президента Росії Владиславом Сурковим щодо розміщення миротворців на Донбасі. Перед цією зустріччю у Росії висунули свої пропозиції.

Заступник керівника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що від цієї зустрічі у його відомстві очікують зрушення з мертвої точки ситуації щодо розміщення миротворців на Донбасі. Про це він розповів у коментарі виданню "Известия".

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При цьому російський дипломат продовжує відстоювати позицію, що миротворці на Донбасі мають бути лише як охорона спостерігачів ОБСЄ, а не повністю контролювати окуповані території, включно з непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Таку пропозицію зі сторони США та України у Росії називають "спробою залити старе вино у нові міхи", і переконують, що таким чином офіційний Київ не планує виконувати мінські домовленості.

"Замість нього весь час висуваються альтернативні ідеї. Я розраховую, що досить інтенсивний діалог по каналу Владислав Сурков - Курт Волкер допоможе зрушити з мертвої точки і буде знайдена схема, яка виявиться прийнятною як для Києва, так – я підкреслюю – і для Луганська та Донецька. Тому що саме вони повинні в прямому діалозі з Києвом визначити подальший хід подій в рамках мінського процесу. Там і амністія, і особливий статус цих територій", – заявив Сергій Рябков.

Відтак, за словами російського дипломата, зараз не можна говорити, що на зустрічах Волкера та Суркова була вироблена робоча схема. Однак переговори продовжуються.