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      Що Росія зараз робить у Чорному й Азовському морях: заява Міноборони

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      У Міноборони розповіли про зухвалі дії Росії в Чорному й Азовському морях
      У Міноборони розповіли про зухвалі дії Росії в Чорному й Азовському морях / Фото з відкритих джерел

      Росія постійно блокує величезні акваторії Чорного й Азовського морів. Найбільшу активність країна-агресор наразі проявляє в західній частині Чорного моря, де вона незаконно захопила підводні родовища нафти і газу України.

      Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час брифінгу розповів, що ситуація в морських акваторіях Азовського і Чорного морів досі залишається складною.

      Читайте також: У Зеленського оцінили ймовірність нападу Росії на Україну з узбережжя Азову

      Російська Федерація на постійній основі під приводом навчань блокує значні акваторії. Особливою є активність РФ в західній частині Чорного моря, а саме навколо незаконно захоплених наших родовищ нафти і газу на підводному шельфі, які постійно охороняються силами і засобами Чорноморського флоту. І те, що стосується наших виключно економічних зон, також є постійно під контролем бойових кораблів Росії,
      – сказав він.

      Чиновник додав, що наразі контроль проходу кораблів через Керченську протоку залишається прерогативою Кремля, що є порушенням міжнародного права щодо вільного цивільного судноплавства.

      Водночас, ВМС ЗСУ вже розгорнули комплекс сил і заходів для охорони економічної діяльності українських портів у Бердянську і Маріуполі, аби унеможливити загрози від РФ з морського напрямку.

      Петренко також додав, що для військово-морської активності України є важливим збільшення інтенсивності присутності іноземних кораблів у портах і в акваторії Чорного моря загалом. Він нагадав, що напередодні в Одесі завершив перебування корабель-розвідник ВМС Великобританії, який вже вдруге за останні 5 місяців заходить в українські порти. Окрім того, в Україні з початку року вже побувала постійна військово-морська група НАТО у складі двох фрегатів Іспанії і Канади та ракетний есмінець США.

      "Це дозволяє вирішувати три основні завдання: по-перше, це є фактором стримування, балансування тієй домінуючої військово-морської присутності, яку має Росія в Чорному морі. По-друге, це допомога вітчизняним Військово-Морським Силам в освіті і підготовці. Щоразу відбуваються заходи, як з курсантами Одеської академії, так і з офіцерами Командування ВМС, що дозволяє підвищувати їх професійні навички. І третє це те, що стосується власне виконання завдань оборонної реформи щодо розгортання нових органів управління ВМС та створення тих військово-технічних спроможностей, які дозволять реагувати на загрози з морського напрямку на ранніх стадіях їх виникнення", – підсумував Петренко.

      Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

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      Теги: Газ Водний транспорт Новини України Новини Росії Новини політики Конфлікт в Азовському морі Чорне море Україна – Росія Міністерство оборони України Нафта
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