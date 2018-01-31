Що росіяни думають про українців: коментар Пономарьова

Ставлення громадян Росії до українців кардинально відрізняється від ставлення громадян України до жителів країни-агресора.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в інтерв'ю "Обозревателю".

"Ставлення росіян до українців інше, ніж ставлення українців до росіян. Панівна точка зору у росіян полягає в тому, що ми (Україна і Росія, – "24") – один народ", – пояснив Пономарьов.

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Він додав, що якщо спитати пересічного росіянина на вулиці, то чимало з них скажуть, що "українці десь заблукали, їх хтось збив з пантелику". І звісно, не останню роль у цьому, на думку росіян, грають США.

У Росії вірять і сподіваються, що рано чи пізно українці нібито зрозуміють, що це все один великий народ, і що росіяни "захищають" народ Донбасу з кращих намірів. А президент Росії Володимир Путін всіляко проштовхує тему "єдиного народу".

Мовляв, ви нерозумні, не знаєте, але коли-небудь ви обов'язково зрозумієте наші добрі наміри,

– пояснив сприйняття росіян до українців політик.