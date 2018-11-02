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      Що розповість статура про характер людини

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      Що розповість статура про характер людини
      Що розповість статура про характер людини / unsplash.com

      Статура і характер людини тісно пов'язані у сприйнятті оточуючих. Зокрема, власників великих тіл частіше сприймають негативно.

      Про це розповіли психолог з Університету Техасу в Далласі (США) Ін Ху і його колеги, передає Еurek Аlert!

      Вчені створили 140 комп'ютерних реалістичних моделей чоловіків і жінок різної статури. Після цього вони попросили добровольців описати осіб, вибравши кілька із 30 запропонованих рис характеру.

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      З'ясувалося, що осіб великих тіл частіше приписують негативні риси, зокрема, лінь і недбалість, а стрункі тіла асоціюються з впевненістю у собі та ініціативністю.

      Жіночі статури типу "груша" і чоловічі (широкі плечі і вузькі стегна) асоціюються з активністю та екстраверсією (тип особистості або поведінки, орієнтований на зовнішній світ та оточуючих), іноді – конфліктний характер.

      А от люди з менш виразними формами здаються більш пасивними, сором'язливими, залежними і такими, що заслуговують довіру.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
      Джерело: 24 Канал
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