Що розповість статура про характер людини

Статура і характер людини тісно пов'язані у сприйнятті оточуючих. Зокрема, власників великих тіл частіше сприймають негативно.

Про це розповіли психолог з Університету Техасу в Далласі (США) Ін Ху і його колеги, передає Еurek Аlert!

Вчені створили 140 комп'ютерних реалістичних моделей чоловіків і жінок різної статури. Після цього вони попросили добровольців описати осіб, вибравши кілька із 30 запропонованих рис характеру.

Читайте також: Які події найбільше спричиняють стрес

З'ясувалося, що осіб великих тіл частіше приписують негативні риси, зокрема, лінь і недбалість, а стрункі тіла асоціюються з впевненістю у собі та ініціативністю.

Жіночі статури типу "груша" і чоловічі (широкі плечі і вузькі стегна) асоціюються з активністю та екстраверсією (тип особистості або поведінки, орієнтований на зовнішній світ та оточуючих), іноді – конфліктний характер.

А от люди з менш виразними формами здаються більш пасивними, сором'язливими, залежними і такими, що заслуговують довіру.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.