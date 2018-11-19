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      Що скаже Янукович в своєму заключному слові: озвучено два варіанти

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      Через "травму" Януковича перенесено засідання суду
      Через "травму" Януковича перенесено засідання суду / Фото з відкритих джерел

      Янукович і його захист відтягують оголошення вироку, який, вочевидь, буде обвинувальним. Невідомо, що скаже в заключному слові Янукович. Є два варіанти.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Як зауважує політолог, підсудного не можна обмежувати в часі і змісту промови. Тому Янукович може сказати будь-що в форматі відеоконференції. Особисто в суд Янукович не приїде.

      Янукович використає суд як майданчик для чергового виголошення того, що всі вже чули. Що був "державний переворот", а не революція, про "бандерівців", американців тощо. А його врятував Путін. Сеанс гібридної пропаганди. Або щось неприємне. Те, що знає тільки екс-президент-утікач. Приміром, про переговори в лютому 2014 року із західними політиками. Що кому і хто обіцяв. Але сумнівно, що він скаже те, що переверне нашу свідомість. Про ораторські здібності Януковича всім відомо,
      – підкреслив Андрій Вігірінський.

      На думку експерта, будь-що сказане Януковичем не вплине на умовно проросійський електорат, який має давно сформовану думку про нинішню владу і Захід. Так само він не переконає тих, хто підтримував Революцію гідності. Навіть, якщо вони не на стороні діючої влади.

      Громадянам України, які підтримують союз з Росією, Янукович очі на щось нове не відкриє. Для них він не є моральним авторитетом, бо втік. Навіть на Донбасі його вважають зрадником і боягузом. Промова Януковича, швидше за все, важлива для росіян, як інформапривід для росЗМІ для антиукраїнської пропаганди,
      – вважає Вігірінський.

      Експерт також відзначив: якщо допустити, що влада якимось чим впливає на судовий процес, то вирок можуть виголосити наприкінці року. Або в січні-лютому, щоб подати це до відзначення Революції гідності, інформпривід на виборах, що злочинний режим притягнутий до відповідальності.

      Нагадаємо, 18 листопада росЗМІ повідомили, що колишнього президента Віктора Януковича госпіталізували у Москві із серйозною травмою. Російські ЗМІ пишуть, що президент-втікач травмувався під час гри в теніс у Підмосков’ї. Адвокат Януковича Олександр Горошинський повідомив, що через отриману травму його клієнт не зможе брати участь у судовому засіданні в Києві, яке було призначене на 19 листопада. Оболонський суд міста Києва задовольнив клопотання захисників Януковича і переніс засідання на 5 грудня.

      Що таке державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури вимагають для Януковича 15 років в'язниці.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Віктор Янукович Володимир Путін Україна – Росія Євромайдан Новини політики
      Джерело: 24 канал
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