Що скажуть Зеленський і Порошенко на дебатах: думка експерта

Дебати між Зеленським і Порошенком жодним чином не вплинуть результати виборів. Симпатії українців стабілізувалися. Сумнівно, що прозвучать змістовні відповіді від обох кандидатів.

Таку думку 24 каналу висловив голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

Фактично три чверті українських громадян прагнуть зміни влади. Тому 21 квітня буде голосування не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка. Більшість українців не влаштовує і Порошенко персонально, і стиль правління, який він символізує,

– зазначає Олесь Доній.

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Які результати останніх соцопитувань? Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, проведеного з 9 по 14 квітня. За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень. Соціологи опитали 2004 респондентів. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

За його словами, під час дебатів українці швидше побачать позиціонування Зеленського і Порошенка. Їхню манеру поведінки, емоційний вплив. Але змістовних речей не буде. Як зауважує Доній, на дебатах не реалістично пройтися навіть по пунктах програми. Згідно з законом про дебати, вони повинні тривати не менше шістдесяти хвилин. Якщо цей час поділити на двох кандидатів – по тридцять хвилин на кожного. Ще час на запитання ведучого.

За час, відведений на дебати кандидатів у президенти, нереалістично розкрити свої програми. У повільному темпі їх можна ледве встигнути прочитати. Зеленський і Порошенко можуть висловити одну-дві тези. Але це буде більше в стилі гасел. Тому варто це сприймати винятково, як шоу,

– переконаний Олесь Доній.

До того ж, додає експерт, з Порошенком немає про що дискутувати з точки зору того, що він не відповідає за свої слова.

Що відомо про дебати Зеленського і Порошенка? 16 квітня команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Зустріч Зеленського і Порошенка відбудеться 19 квітня о 19:00. Кожен охочий на спеціальному сайті може зарезервувати собі місце у фан-зоні "Олімпійського". Водночас Суспільне анонсувало проведення дебатів у себе в студії на 20:00. Чи встигнуть кандидати на дебати у двох різних місцях – під питанням.



Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі: опитування КМІС