Що "Слуга народу" готує на місцеві вибори 2020

Президентська партія "Слуга народу", яка зараз має монобільшість у Верховній Раді, готує перезавантаження на місцеві вибори. однак зі слоганом замість "Зробимо їх разом" там ще не визначилися.

Наразі у партії працюють над стратегією будівництва регіональних штабів та структури, про це сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді".

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Там вирішують, як поєднати усі зацікавлені сторони і визначити напрямок руху. Арахамія також наразі не знає, як звучатиме новий медійний слоган.

Ми зараз бачимо багато негативу в регіонах, де люди кажуть: "Ми приходимо до ваших офісів, а у вас – повна невизначеність". І це дійсно так, але до кінця лютого ми матимемо чітку стратегію з відповідальними особами, які будуть розгортати цю партійну систему по Україні,

– пояснив він.

Роботу очолює Олександр Корнієнко, а в штабі працюють соціологи, медійники, політтехнологи. "У Слузі народу" на місцевих виборах обіцяють перезавантаження.

"Нам докоряють зараз, кажуть: "У вас же вся влада, але ви нічого не робите, я ось живу й у мене в місті – ями на дорогах". А це на місцевому рівні, ми на нього майже не впливаємо зараз, окрім силового блоку", – додав Арахамія.