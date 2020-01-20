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      Що слухають народні депутати: несподівані результати опитування

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      Яку музику слухають депутати / 24 канал

      Минулого року соціологічна група "Рейтинг" з'ясувала, що українці найбільше віддають перевагу поп-музиці . Крім того, не проти класичних та народних мотивів. Тому ми зацікавились, яку ж музику слухають наші народні депутати?

      Вибір в сторону поп-музики українці підтвердили й на платформі YouTube. Щоправда, в першій десятці списку одразу сім російськомовних треків, а на вершині рейтингу – російський поп-співак Артур Пірожков.

      Читайте також: Яку музику слухають українці: цікаві результати опитування

      В останні роки, за інформацією тієї ж групи "Рейтинг", побільшало любителів року та репу.

      Відео: Найпопулярніша музика в Україні у 2019 році

      Ми вирішили запитати українських народних депутатів, що вони слухають та які гурти можуть порекомендувати. Тепер ми знаємо, яку музику слухає Ілля Кива та Володимир В’ятрович, коли чекати на новий альбом "Океану Ельзи" та чому Микола Тищенко не слухає музики взагалі.

      Детальніше – у відео:

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Музика Верховна Рада рок-музика поп-музика
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