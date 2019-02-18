Що спричинило суттєве зростання вартості опалення у Києві: відповідь "Київтеплоенерго"
На 40-60% зросли суми, вказані у рахунках за киян за централізоване опалення. Мова йде про січень 2019 року, адже попереднього місяця у графі "до оплати" були прописані значно менші суми. Цей факт визнали і пояснили у КП "Київтеплоенерго".
Чому потрібно платити більше?
Прес-служба комунального підприємства оприлюднила на своєму сайті повідомлення, де назвала дві головні причини.
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Підвищення тарифів на 22,3% – на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання – набуло чинності з 1 січня 2019 року.
Середньомісячна температура – виявляється, у грудні 2019 вона була на 2 градуси нижча (до мінус 4,5 за Цельсієм), ніж у тому ж місяці 2018 року.
"А це основний чинник, який впливає на обсяги споживання теплоенергії при забезпеченні комфортної температури в житлових приміщеннях із дотриманням норм", – наголосив директор СП "Енергозбут" Костянтин Лопатіна.
У Мінрегіоні (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) запевняють, що головними причинами зростання тарифів є: тривале стримування їх зростання у попередній період та, власне, зростання ціни на газ.
Як формується платіжка за тепло?
99% у тарифі на опалення – це теплова енергія. А тариф на теплову енергію – це сума вартості виготовлення, транспортування та постачання теплової енергії відповідної якості. Закон передбачає право споживача мати повну інформацію щодо цін та тарифів і їхніх складових. Однак, деталізовані розрахунки по кожному підприємству знайти досить складно – зазвичай, інформація узагальнена.
До слова, тарифи на вивезення сміття з-під будинків киян також зросли – майже на 20%
Тарифи на тепло та гарячу воду розраховують саме ці постачальники-монополісти, а затверджують – або ОДА, або ж НКРЕКП. Водночас, органи місцевого самоврядування значною мірою впливають на формування тарифів – вони затверджують норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначають температурний графік роботи теплових мереж та розмір місцевих податків і зборів тощо.
Отже, тариф на теплову енергію – це сума тарифів на:
- Виробництво теплової енергії: теплову енергію виробляють котельні, теплоелектростанції, теплоцентралі і теплоелектростанції, а також атомні електростанції, тож вартість тепла прямо залежить від способу, яким його було вироблено;
- Транспортування теплової енергії – вартість тепла залежатиме від довжини та технічного стану мереж транспортування;
- Постачання тепла до кінцевого споживача.
Тож тарифи не тільки не можуть бути однаковими для всіх міст, ба навіть можуть суттєво відрізнятися у межах одного населеного пункту. Утім, тариф не повинен позначатися на сумі, яку оплачує сім'я за комунальні послуги, якщо оформити субсидію.
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