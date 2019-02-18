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      Що спричинило суттєве зростання вартості опалення у Києві: відповідь "Київтеплоенерго"

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      Кияни отримали значно вищі платіжки за тепло
      Кияни отримали значно вищі платіжки за тепло / hyser.com.ua

      На 40-60% зросли суми, вказані у рахунках за киян за централізоване опалення. Мова йде про січень 2019 року, адже попереднього місяця у графі "до оплати" були прописані значно менші суми. Цей факт визнали і пояснили у КП "Київтеплоенерго".

      Чому потрібно платити більше?

      Прес-служба комунального підприємства оприлюднила на своєму сайті повідомлення, де назвала дві головні причини.

      Зверніть увагу: Що говорять кандидати в президенти щодо тарифів на комуналку – у матеріалі 24 каналу

      Підвищення тарифів на 22,3% – на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання – набуло чинності з 1 січня 2019 року.

      Середньомісячна температура – виявляється, у грудні 2019 вона була на 2 градуси нижча (до мінус 4,5 за Цельсієм), ніж у тому ж місяці 2018 року. 

      "А це основний чинник, який впливає на обсяги споживання теплоенергії при забезпеченні комфортної температури в житлових приміщеннях із дотриманням норм", – наголосив директор СП "Енергозбут" Костянтин Лопатіна.

      У Мінрегіоні (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) запевняють, що головними причинами зростання тарифів є: тривале стримування їх зростання у попередній період та, власне, зростання ціни на газ

      Як формується платіжка за тепло? 

      99% у тарифі на опалення – це теплова енергія. А тариф на теплову енергію – це сума вартості виготовлення, транспортування та постачання теплової енергії відповідної якості. Закон передбачає право споживача мати повну інформацію щодо цін та тарифів і їхніх складових. Однак, деталізовані розрахунки по кожному підприємству знайти досить складно – зазвичай, інформація узагальнена.

      До слова, тарифи на вивезення сміття з-під будинків киян також зросли – майже на 20%

      Тарифи на тепло та гарячу воду розраховують саме ці постачальники-монополісти, а затверджують – або ОДА, або ж НКРЕКП. Водночас, органи місцевого самоврядування значною мірою впливають на формування тарифів – вони затверджують норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначають температурний графік роботи теплових мереж та розмір місцевих податків і зборів тощо.

      Отже, тариф на теплову енергію – це сума тарифів на:

      1. Виробництво теплової енергії: теплову енергію виробляють котельні, теплоелектростанції, теплоцентралі і теплоелектростанції, а також атомні електростанції, тож вартість тепла прямо залежить від способу, яким його було вироблено;
      2. Транспортування теплової енергії – вартість тепла залежатиме від довжини та технічного стану мереж транспортування;
      3. Постачання тепла до кінцевого споживача.

      Тож тарифи не тільки не можуть бути однаковими для всіх міст, ба навіть можуть суттєво відрізнятися у межах одного населеного пункту. Утім, тариф не повинен позначатися на сумі, яку оплачує сім'я за комунальні послуги, якщо оформити субсидію.

      Як монетизувати субсидії: докладна інструкція

      blog_ava
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      Теги: Новини України Комунальні послуги Новини Києва Тарифи Гроші
      Джерело: 24 канал
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