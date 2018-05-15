Що спричиняє варикозне розширення вен у вагітних

Вагітні жінки часто стикаються з таким захворюванням, як варикозне розширення вен. Все тому, що поступово збільшується навантаження на всю венозну систему.

Основними симптомами варикозу є опуклість вен, їх зміна кольору, пише "Мамоведія".

Читайте також: Чому жінки після пологів починають курити

Коли жінка вагітна, то матка росте. Як результат, вона тисне на нижню порожнисту вену, яка ускладнює кровообіг. Також вагітна жінка відчуває помітну тяжкість в ногах, біль, набряки та пульсування вен. Такі симптоми особливо відчутні наприкінці дня, оскільки вагітна жінка проводить багато часу на ногах.

Під час вагітності об’єм крові вдвічі збільшується, таким чином підвищується навантаження на серцево-судинну систему. Також піднімається тиск.



Відтік венозної крові може ускладнити й надмірна вага вагітної. Після цього на 29 тижні вагітності або пізніше може виникнути варикоз.





Таке захворювання, зазвичай, спадкове. Тому варто дізнатися, чи у родичів не було варикозного розширення вен під час вагітності.

До слова, під час вагітності жінки часто зіштовхуються з виникненням проблем зі здоров’ям. Найбільш поширеною з них є – біль в шлунку.