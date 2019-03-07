Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом

Уряд не хоче продовжувати контракт із головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. Сам Коболєв не хоче залишати посаду голови "Нафтогазу". У тому, чому так сталось, та чому це важливо – розбирались журналісти 24 каналу.

Кабмін фактично відмовився продовжувати контракт з Андрієм Коболєвим, який є головою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". На засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що 22 березня завершується контракт Коболєва і всього складу правління, і вже з 23 березня уряд оголосить конкурс на посаду глави правління "Нафтогазу".

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Якщо вам здається, що це далекі від нас розбірки – ви помиляєтесь. Кінцевими власниками "Нафтогазу" є громадяни України. Діяльність НАК значною мірою впливає на енергетичну безпеку України. В тому числі – на наявність гарячої води та опалення у наших квартирах. Відтак, хто очолюватиме компанію – цілком практичне питання.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. Скандальний, як майже всі голови НАК.

З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC). Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.

З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.

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25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.

Через неоднозначність.

З одного боку, він дійсно талановитий менеджер, який провів компанію через кризу. У 2014 році збитки "Нафтогазу"становили близько 90 мільярдів гривень. Працювати НАК доводилось у складних умовах. Як пояснювали у самій компанії, у 2014 році Україна була майже на 100% залежною від імпорту газу з Росії та зазнавала збитків від неринкових умов постачання.

Результатом неспроможності вирішити ці проблеми протягом багатьох попередніх років, а також збройної агресії Росії проти України в 2014 році став збиток групи в розмірі 88,4 мільярда гривень за минулий рік. Протягом звітного періоду в умовах стрімкої девальвації гривні Нафтогазу довелося повертати багатомільярдні, здебільшого валютні, борги, покривати несплачені попереднім керівництвом рахунки за імпортований газ та знаходити кошти на закупівлю газу для українських споживачів на наступний опалювальний сезон,

– пояснювали у прес-службі НАК.

При цьому за 9 місяців 2018 року компанія вже отримала 16,7 мільярда гривень чистого прибутку, забезпечили 136,5 мільярда платежів до державного бюджету.

З іншого боку, він прославився "схильністю" до якихось неймовірно високих премій та винагород.

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Найскандальніша історія вийшла у 2017 році. Тоді загальні виплати топ-менеджменту "Нафтогазу" (6 членів правління і 9 директорів) склали 214 мільйонів гривень. У 2018 році Коболєв отримав 7,9 мільйона доларів премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом". При цьому, варто зазначити, що зарплата у голови НАК теж немаленька – за його останніми зізнаннями "місячна зарплата в цифровому вигляді – це більше семи цифр до коми". Конкретніше сказати не може, бо у "Нафтогазі" є корпоративне правило – не коментувати індивідуальну зарплату людини. Заради справедливості зазначимо, що сам Коболєв після скандалу пообіцяв віддати свої доходи на благодійність. Віддасть чи ні – не знаємо, оскільки електронних декларацій він не заповнює, користуючись тим, що законодавство його не зобов'язує.

При цьому "Нафтогаз" вважає зарплату Коболєва цілком ринковою та просить суд визнати неправомірною вимогу Державної аудиторської служби про порушення при виплаті Коболєву 228 млн гривень премії.

Тому що наприкінці лютого ЗМІ написали, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення продовжити контракт з головою правління компанії Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 мільйона гривень.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман, до слова, заявляв, що уряд перегляне умови контракту менеджменту Нафтогазу через "захмарні" заробітні плати керівників компанії. Але нове законодавство дає наглядовій раді держкомпанії повноваження приймати рішення щодо контрактів із менеджментом. Вони ним скористались. Як писали ЗМІ, "Нафтогаз" очікує затвердження урядом компенсаційного пакета главі "Нафтогазу" із середньомісячною зарплатою 10,5 мільйона, а з урахуванням Стокгольмського арбітражу (у разі, якщо це буде Коболєв) – понад 28,5 мільйона гривень.

Крім того, за день до оголошення про рішення не продовжувати контракт міністр закордонних справ України Павло Клімкін так активно хвалив главу НАК, наголошуючи на його важливій особистій ролі у реформуванні компанії і на тристоронніх перемовинах щодо транзиту газу через Україну після 2019 року, що багато хто повірив у те, що контракт все ж продовжать.

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Що нікуди не піде зі своєї посади. Не через гроші, а "для досягнення мети".

Остання зарплата перерахована трьом фондам. Дискусія з грошима мені не цікава. Я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для досягнення мети,

– прокоментував Коболєв.

Стосовно мети, то голова "Нафтогазу" має на увазі наведення прозорості на ринку газу, зокрема про усунення "посередників" на цьому ринку, а також забезпечення транзиту природного газу після 2019 року територією України. А також – судовий процес з "Газпромом" і своє бажання довести справу до кінця, перебуваючи на чинній посаді.

Що ми ще не все відсудили у "Газпрому". Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (який, до слова, також отримав значну частину з преміальних виплат за перемогу над "Газпромом") раніше заявив, що компанія планує подати черговий позов проти російського газового монополіста. Цього разу претензії стосуватимуться порушення законодавства у сфері конкуренції. Вітренко зазначив, що позов буде подано у кінці квітня 2019 року.

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Щось цікаве, бо все вище описане – це лише початок. Коболєв наполягає, що рішення про призначення чи звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" ухвалює наглядова рада компанії, а не її акціонер. Та каже, що чекає на висновок юристів, які мають сказати, чи легітимним буде оголошений Гройсманом конкурс.

Глава уряду, здається, налаштований максимально рішуче. Вже відомо, що уряд очікує до 14 березня від наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і Мінекономіки пропозицій щодо персонального складу правління компанії. Гройсман також заявив, що новий контракт з головою правління "Нафтогазу", який підпишуть після проведення конкурсу, передбачатиме ринкову зарплату та чіткі вимоги до діяльності компанії.

Він додав, що завданнями менеджменту компанії має бути проведення відокремлення газотранспортної системи, пошук міжнародного партнера на спільний транзит газу і продовження транзиту з 1 січня 2020 року. Крім того, за його словами, що "Нафтогаз" має кардинально збільшити видобування українського газу, щоб відмовитись від імпорту і знизити ціни на газ.

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