Що сталось з цінами на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

Метр квадратний у новобудовах Львова наприкінці 2018 року можна було придбати за заздрісно стабільною ціною.

Як повідомляв раніше 24 канал, середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва в останній місяць 2018 року продовжувала падати і зупинилась на позначці у 23 тисячі гривень за квадрат.

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Метр квадратний у новобудах Львова впродовж останніх трьох місяців 2018 демонстрував небачену стабільність.

Як підрахували аналітики порталу нерухомості ЛУН.ua, середня ціна за квадрат у новобудовах Львова у грудні 2018-го зупинилась на позначці у 15900 гривень (за курсом долара на міжбанку вона зросла з 570 до 580 доларів).

Мінімальна ціна метра квадратного у грудні, як і в листопаді, збереглась на позначці 10500 гривень за квадрат.



Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

Найдорожче коштують квартири у новобудовах у центральному Галицькому районі Львова – тут доведеться викласти понад 33000 гривень за квадрат.

Майже вдвічі дешевше можна придбати житло у новобудовах економ-класу у спальному Сихівському районі міста.

Середня ціна метра квадратного на первинному ринку тут становить 15900 гривень за квадрат.



Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

До слова, у грудні у Львові встановили нечуваний рекорд ціни метра квадратного під час купівлі елітної нерухомості і центрі міста.

Аналітики зробили прогноз, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.

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