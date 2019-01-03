12:51
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Що сталось з цінами на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

      1061 Читать новость на русском
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018 / Shutterstock

      Метр квадратний у новобудовах Львова наприкінці 2018 року можна було придбати за заздрісно стабільною ціною.

      Як повідомляв раніше 24 канал, середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва в останній місяць 2018 року продовжувала падати і зупинилась на позначці у 23 тисячі гривень за квадрат.

      Читайте також: Ринок нерухомості: чим був особливий 2018 рік і чому зараз найкращий час для купівлі житла

      Метр квадратний у новобудах Львова впродовж останніх трьох місяців 2018 демонстрував небачену стабільність.

      Як підрахували аналітики порталу нерухомості ЛУН.ua, середня ціна за квадрат у новобудовах Львова у грудні 2018-го зупинилась на позначці у 15900 гривень (за курсом долара на міжбанку вона зросла з 570 до 580 доларів).

      Мінімальна ціна метра квадратного у грудні, як і в листопаді, збереглась на позначці 10500 гривень за квадрат.

      нерухомість львів новобудови ціни
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

      Найдорожче коштують квартири у новобудовах у центральному Галицькому районі Львова – тут доведеться викласти понад 33000 гривень за квадрат.

      Майже вдвічі дешевше можна придбати житло у новобудовах економ-класу у спальному Сихівському районі міста.

      Середня ціна метра квадратного на первинному ринку тут становить 15900 гривень за квадрат.

      Львів нерухомість райони новобудови ціни
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

      До слова, у грудні у Львові встановили нечуваний рекорд ціни метра квадратного під час купівлі елітної нерухомості і центрі міста.

      Аналітики зробили прогноз, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.

      А Ви плануєте вкладати гроші у нерухомість цього року?

       
      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Львова Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сьогодні , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 1357
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 10:00 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 1084
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сьогодні , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 4167
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 січня , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 2082
      Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      2 січня , 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      Євгенія Мазур 1528
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук