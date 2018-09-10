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Що станеться, якщо повністю відмовитися від глютену

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Чим небезпечна відмова від глютену
Чим небезпечна відмова від глютену / health.harvard.edu

Останнім часом набирає популярності режим харчування, який виключає глютен. Та чи варто сліпо наслідувати моду та вносити радикальні зміни в раціон?

Деякі люди мають алергію на глютен, тому вони не можуть їсти продукти з цим компонентом, пише 24apteka. Та здоровим людям потрібно задуматися і ознайомитися з наслідками відмови від глютену.

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1. Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Глютен містить клітковину, що є джерелом рослинного волокна. Якщо ви відмовляєтеся від цих продуктів, то шлунково-кишковий тракт не отримає додаткової порції клітковини. Дефіцит добової норми рослинних волокон призведе до хронічного закрепу, а в довгостроковій перспективі – до захворювань, що можуть вплинути на інші системи організму (діабету і серцево-судинним недугам).

Відмова від глютену спричинить проблеми зі шлунково-кишковим трактом
Відмова від глютену спричинить проблеми зі шлунково-кишковим трактом

2. Підвищення ризику серцево-судинних хвороб

Науковці виявили, що відмова від глютену може підвищити ризик серцево-судинних захворювань. Вітаміни групи B, які у високій концентрації містяться в зернах, запобігають серцевим хворобам.

3. Ослаблення імунітету

Вітаміни групи B, що містяться в зернових культурах, відповідає за сировину для виробництва енергії, за захист для функцій нервової системи та імунітету. Також відмова від продуктів, що містять глютен, призводить до авітамінозу та послаблення імунітету.

Ослаблення імунітету
Ослаблення імунітету

4. Дестабілізація рівня цукру

Вживання оброблених продуктів без клейковини (хліб, тісто для піци, булочки, макарони і крекери) можуть збільшити рівень цукру в крові. У довгостроковій перспективі веде до діабету.

Чому люди відмовляються від глютену? Глютен – це комплекс рослинних білків, які містяться у злакових культурах. За словами лікаря Наталії Самойленко, у сучасних злакових культурах (селекційних і генномодифікованих сортах) процентний вміст глютену набагато вищий, ніж в диких сортах. Таким чином, сучасна людина споживає більшу кількість глютену, ніж її предки. Саме це і призводить до системних порушень в організмі серед яких – серцево-судинні захворювання, рак, анемія, вовчак, остеопороз, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Дієти Шлунково-кишковий тракт Серцево-судинні захворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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