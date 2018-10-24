Ананасовий сік вважається одним з найкорисніших напоїв для шлунку. Окрім того, тропічний фрукт має чимало лікувальних властивостей.

1. Зі слів медиків, бромелайн, який міститься в ананасі, покращує травлення, передає Ritely.

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Зокрема, високий вміст дієтичних волокон допомагає поліпшити функцію кишечника. Зменшивши запалення в кишечнику, це може допомогти скинути зайву вагу.

2. Високий вміст вітаміну С допомагає запобігти респіраторним захворюванням. А якщо вже є кашель чи застуда – ананас допоможе очистити пазухи і зменшити кількість мокротиння.

3. Також фрукт поліпшить рівень психічного здоров'я, адже має високий рівень триптофану, який допомагає організму виробляти гормон щастя – серотонін. І ще один бонус фрукту – 100 грамів ананасу містить лише 50 калорій.

Дієтологи рекомендують додати порізаний ананас у глечик з водою і поставити в холодильник. Вранці на вас чекатиме смачна та корисна ананасова вода.

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