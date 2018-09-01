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Що станеться, якщо снідати щодня вівсянкою

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Чи можна снідати вівсянкою щодня
Чи можна снідати вівсянкою щодня / unsplash.com

Вівсянка є поживним та найкориснішим сніданком у всьому світі. Та попри її корисні властивості не варто снідати вівсяною кашею весь тиждень, достатньо 4-5 днів.

1. Вівсянка сприяє очищенню організму від токсинів та інших шкідливих речовин, зокрема, жирових відкладень, які скупчуються на стінках артерій, передає 24apteka.

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Це допомагає запобігти розвитку серцево-судинних захворювань і знизити рівень холестерину.

2. Вона сприяє зниженню цукру у крові, тож це чудовий сніданок для діабетиків. Також цей продукт покращує засвоєння крохмалю і допомагає стабілізувати рівень цукру з першого прийому їжі.

via GIPHY

3. Вживання вівсянки покращує травлення, зменшуючи кількість жовчних кислот. Любителів такого сніданку не будуть турбувати закрепи.

4. Ще цей продукт може захистити організм від розвитку ракових пухлин – постійне вживання знижує ризик виникнення раку молочної залози та товстої кишки на 10%.

5. Через високий вміст омега-3 жирних кислот і ліноленової кислоти вівсяна каша дуже корисна для серцевого м'яза.

via GIPHY

6. Вона позитивно впливає на роботу центральної нервової системи завдяки вмісту вітамінів групи В.

7. Продукт допомагає боротися з остеопорозом – запобігає демінералізації організму і підтримує здоров'я кісток.

8. Вівсянка – частий продукт багатьох дієт, адже допомагає скинути зайву вагу. 

9. Вівсянка зарядить достатньою кількість енергії до наступного прийому їжі. Особливо вона корисна для людей, у яких багато розумової праці.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Поради Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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