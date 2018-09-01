Що станеться, якщо снідати щодня вівсянкою

Вівсянка є поживним та найкориснішим сніданком у всьому світі. Та попри її корисні властивості не варто снідати вівсяною кашею весь тиждень, достатньо 4-5 днів.

1. Вівсянка сприяє очищенню організму від токсинів та інших шкідливих речовин, зокрема, жирових відкладень, які скупчуються на стінках артерій, передає 24apteka.

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Це допомагає запобігти розвитку серцево-судинних захворювань і знизити рівень холестерину.

2. Вона сприяє зниженню цукру у крові, тож це чудовий сніданок для діабетиків. Також цей продукт покращує засвоєння крохмалю і допомагає стабілізувати рівень цукру з першого прийому їжі.

3. Вживання вівсянки покращує травлення, зменшуючи кількість жовчних кислот. Любителів такого сніданку не будуть турбувати закрепи.

4. Ще цей продукт може захистити організм від розвитку ракових пухлин – постійне вживання знижує ризик виникнення раку молочної залози та товстої кишки на 10%.

5. Через високий вміст омега-3 жирних кислот і ліноленової кислоти вівсяна каша дуже корисна для серцевого м'яза.

6. Вона позитивно впливає на роботу центральної нервової системи завдяки вмісту вітамінів групи В.

7. Продукт допомагає боротися з остеопорозом – запобігає демінералізації організму і підтримує здоров'я кісток.

8. Вівсянка – частий продукт багатьох дієт, адже допомагає скинути зайву вагу.

9. Вівсянка зарядить достатньою кількість енергії до наступного прийому їжі. Особливо вона корисна для людей, у яких багато розумової праці.

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