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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Що станеться, якщо ви повністю відмовитесь від кави

1139 Читать новость на русском
Відмова від кави
Відмова від кави / huffingtonpost.com

Кава – це ранковий ритуал більшості людей. Вона дозволяє прокинутися та продуктивніше працювати на роботі. Але що станеться, якщо відмовитися від вживання цього популярного напою?

Вчені переконують, що різка відмова від кави, може призвести до головних сильних болів, пише 24apteka.

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Половина людей, яка вирішила ризикнути та відмовитися від вживання напою, впродовж двох тижнів відчувала слабкість, головний біль, запаморочення, дратівливість, тривожність, проблеми з пам’яттю.

Для деяких людей кава покращує моторику кишківника, стимулює роботу травної системи. Для них відмова від кави призводять до запорів та уповільнення обміну речовин.

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Експерти зазначають, що вживання кави за 6 годин до сну може порушити біологічний ритм людини. Саме тому, якщо ви вирішили відмовитися від кави, потрібно це робити поступово.

Спершу після відмови від кави люди відчуватимуть слабкість та втому. Проте є й "плюси": ви зможете краще висипатися та позбудетеся від безсоння.

Кава негативно впливає на емаль зубів. Відмовившись від цього напою, у вас з’явиться можливість зберегти білосніжну посмішку. Також зменшується ризик утворення зубного каменю.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Гігієна
Джерело: 24 Канал
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