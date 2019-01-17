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      Що станеться, якщо всі люди стануть вегетаріанцями

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      Як вплине на здоров'я людства відмова від м'яса
      Як вплине на здоров'я людства відмова від м'яса / pixabay.com

      Відмова від м'яса буде корисний як для нашого здоров'я, так і для нашої планети, але в той же час може нашкодити мільйонам людей

      Про це повідомляє The Independent.

      Читайте також: Чим небезпечне вегетаріанство для дитини: відповідь вчених

      Один з аргументів вегетаріанців в полеміці з мясоедами полягає в тому, що величезні обороти м'ясної промисловості шкодять навколишньому середовищу. З цієї точки зору глобальний відмову від вживання тваринної їжі бачиться як благо.

      Американські вчені встановили, якби тваринництва взагалі не існувало, то їжі для людей на Землі було б на 23% більше – всі зернові потрапили б до нас на стіл, а не пішли на корм худобі.

      Вегетаріанство
      Загальне вегетаріанство могло б негативно позначитися на здоров'ї людства

      Це призвело б до надмірного споживання вуглеводів, міді, магнію і цистеїну. У той же час відсутність м'яса позначилося б на брак кальцію, вітамінів A і D, B12 і інших елементів. Вчені враховували тільки речовини, які надходять в організм з їжею і не брали до уваги таблетки.

      Дотримуватися різноманітність при вегетаріанській дієті можливо на індивідуальному рівні, але в масштабах людства це дуже складне завдання, стверджується в дослідженні. У багатьох людей не було б доступу до важливих для здоров'я продуктів – хвороб стало б ще більше.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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