Що станеться, якщо всі люди стануть вегетаріанцями

Відмова від м'яса буде корисний як для нашого здоров'я, так і для нашої планети, але в той же час може нашкодити мільйонам людей

Про це повідомляє The Independent.

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Один з аргументів вегетаріанців в полеміці з мясоедами полягає в тому, що величезні обороти м'ясної промисловості шкодять навколишньому середовищу. З цієї точки зору глобальний відмову від вживання тваринної їжі бачиться як благо.

Американські вчені встановили, якби тваринництва взагалі не існувало, то їжі для людей на Землі було б на 23% більше – всі зернові потрапили б до нас на стіл, а не пішли на корм худобі.



Загальне вегетаріанство могло б негативно позначитися на здоров'ї людства

Це призвело б до надмірного споживання вуглеводів, міді, магнію і цистеїну. У той же час відсутність м'яса позначилося б на брак кальцію, вітамінів A і D, B12 і інших елементів. Вчені враховували тільки речовини, які надходять в організм з їжею і не брали до уваги таблетки.

Дотримуватися різноманітність при вегетаріанській дієті можливо на індивідуальному рівні, але в масштабах людства це дуже складне завдання, стверджується в дослідженні. У багатьох людей не було б доступу до важливих для здоров'я продуктів – хвороб стало б ще більше.

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