Що станеться, якщо вживати ложечку оливкової олії

Оливкова олія – ​​чудове джерело здорових жирів і поживних речовин, необхідних для здоров'я.

За словами фахівців, звичка вживати одну чайну ложечку цієї олії натще приносить багато користі для здоров'я, передає 24apteka.

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Як підтвердили результати досліджень, оливкова олія захищає клітини від змін, які можуть призвести до раку.

Воно допомагає роботі товстої кишки, очищає від токсинів печінку, а ще дуже корисна для шкіри, волосся, нігтів і кісток.

Завдяки великій кількості жиру омега-3 вона надає відчуття ситості, стимулює обмін речовин, зміцнює імунну систему та захищає серце від хвороб.

Оливкова олія – один з кращих продуктів з протизапальною дією. Також вона допомагає контролювати рівень глюкози у крові, що корисно людям, у яких діабет.

Також цей продукт захищає мозок від серйозних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, знижує ризик депресії та покращує пам'ять.

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