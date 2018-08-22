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Що станеться, якщо їсти банани щодня

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Що станеться, якщо їсти банани щодня
Що станеться, якщо їсти банани щодня / pixabay.com

Дехто вважає, що банани не дуже корисний продукт через калорії та вуглеводи. Та через це не варто викидати смачний фрукт зі свого раціону, адже він дуже цінний для здоров'я.

Споживаючи банани, організм отримує мікроелементів і вітамінів, передає 24apteka.

Калій та магній, які містить банан, цінні для роботи серцевого м'яза і кровоносної системи. Вони допомагають знизити артеріальний тиск, а це зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

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Калій також запобігає розвитку остеопорозу, а магній бере участь у формуванні кісткових тканин, тож регулярне вживання бананів допоможе зміцнити кістки.

via GIPHY

Завдяки клітковині цей фрукт позитивно впливає на травні процеси. А ще у бананах багато вітаміну В6, цінного для роботи мозку і центральної нервової системи. Тож якщо вам потрібно подолати нервові перенапруження, стреси та пригнічувати спалахи гніву – з'їжте банан.

В середньому, 100 грамів банану містить близько 105 калорій. Тож від раптового голоду він також чудово порятує, адже швидко заповнить потребу організму в енергії.

Оскільки у фрукті високий відсоток вмісту цукрів і майже немає жирів – він не зможе негативно вплинути на фігуру.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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