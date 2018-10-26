Що станеться, якщо їсти гарбуз щодня

Гарбуз – суперкорисний продукт, який збагачений вітамінами та мінералами. Його потрібно включити у щоденний раціон.

Про це пише Cosmo.

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Через те, що гарбуз багатий на нікотинову кислоту і вітаміни групи B, щоденне вживання добре вплине на шкіру. Гарбуз дарує шкірі свіжість і здоровий зовнішній вигляд.

Вживання гарбуза добре вплине на серце. Через дієтичні волокна гарбуз здатний знизити до 40% ризик серцево-судинних захворювань.

Насіння гарбуза містить амінокислоту триптофан, що здатна забезпечити внутрішній спокій. Також цей продукт сприяє кращому виробленню серотоніну для міцного сну.

Через низьку калорійність продукт допоможе боротися з нападами переїдання. Тривале вживання гарбуза є чудовою профілактикою онкозахворювань.

Масло гарбузового насіння містить фітоестрогени, що захищають від стрибків кров'яного тиску. Тривале вживання гарбузу зміцнює зір, робить міцнішими зуби й кістки через вміст вітаміну A.

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