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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Що станеться, якщо їсти печериці щодня

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Що станеться, якщо їсти печериці щодня
Що станеться, якщо їсти печериці щодня / unsplash.com

Зі слів науковців, щоденне вживання печериць знижує ризики розвитку цукрового діабету другого типу.

Про це заявили вчені з Університету штату Пенсільванія, передає "Країна здоров'я".

Вони провели дослідження на гризунах, під час якого спостерігали за двома групами тварин з нормальною вагою.

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У мишей з однієї групи були бактерії в кишечнику, а в іншої – не було. Всі гризуни щодня отримували гриби у дозі, яка відповідала 85 грамам продукту для людини.

Виявилося, що вживання грибів підвищувало концентрацію бактерій роду Prevotella – мікроорганізмів, які виробляють елементи, що відіграють важливу роль в управлінні виробництва глюкози в організмі.

Контроль над цими бактеріями дозволяє знизити ризик розвитку діабету другого типу та інших метаболічних захворювань. Тепер вчені планують повторити свій експеримент на мишах із зайвою вагою, а в майбутньому провести таке ж дослідження за участю людей.

Щоденне споживання печериць знижує ризики розвитку цукрового діабету 2 типу

Щоденне споживання печериць знижує ризики розвитку цукрового діабету 2 типу

Що таке цукровий діабет?Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові.

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Теги: Здоров'я Профілактика захворювань LifeStyle Діабет Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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