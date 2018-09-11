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Що станеться, якщо їсти риб'ячий жир щодня

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Що станеться, якщо їсти риб'ячий жир щодня
Що станеться, якщо їсти риб'ячий жир щодня / medfond.com

Близько третини смертей у всьому світі пов'язані із захворюваннями серцево-судинної системи. Та жителі морських країн менше страждають на такі захворювання. А все через риб'ячий жир.

Риб'ячий жир містить цінні жирні кислоти омега-3 і омега-6, які допомагають зберегти здоров'я серця і судин, передає 24apteka.

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Зі слів фахівців, якщо регулярно приймати риб'ячий жир, це матиме позитивний вплив на здоров'я.

1. Зменшиться ризик розвитку хвороб серця, судин та проблем з моторними навичками.

2. Швидке і гнучке мислення забезпечать ті ж омега-3 кислоти, які зміцнють зв'язки нервових клітин, покращують час реакції та підвищують функції мозку.

3. Цей продукт зміцнить імунну систему – тіло зможе швидше впоратися з інфекціями.

4. Жир покращує витривалість та допомагає швидше відновитись після тренувань.

5. Зі стресом теж вдасться скоріше впоратися. Окрім того, зменшиться тиск на очі.

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Теги: Здорове життя Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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