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      Що станеться, якщо їсти вершкове масло щодня

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      Вершкове масло – користь і шкода
      Вершкове масло – користь і шкода / unsplash.com

      П'ятдесят грамів вершкового масла заповнює 1/3 щоденної норми вітаміну А, необхідного організму для гострого зору та нормальної роботи імунної системи.

      Вершкове масло містить не менше 75,5% жирів, більше половини з них становлять насичені жирні кислоти, передає Сosmo.

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      Корисні властивості масла

      1. Вершкове масло корисне при хворобах шлунково-кишкового тракту, адже вітамін А загоює дрібні пошкодження в шлунку.

      2. Олеїнова кислота допомагає знизити ризик розвитку онкозахворювань.

      3. Вершкове масло особливо корисне для жителів країн з суворим кліматом, адже воно – чудове джерело енергії, яка допомагає зігрітися.

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      Куди додавати масло і з чим вживати?

      Масло додає соусу домашнього приготування щільності, також його додають до випічки – воно робить пиріг більш рум'яним, а начинку – більш м'якою. Цільнозерновий хліб з маслом – ідеальне поєднання корисних жирів, вітамінів та вуглеводів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Поради
      Джерело: 24 Канал
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